Un restaurante de New York elabora comida judía de toda la diáspora y no solo israelí o kosher

Itongadol.- Desde su apertura en 2020, Edith’s Eatery and Grocery, en Williamsburg (Brooklyn, NY) ofrece comida judía de toda la diáspora. La creación de Elyssa Heller, nacida en Chicago, es una celebración de la cocina judía fuera de los angostos carriles de los menús tradicionales asquenazíes o israelíes más conocidos.

«La gente parece realmente abierta a la idea de este tipo de perspectiva más inclusiva de lo que puede ser la comida judía», dijo Heller en una entrevista. «Ningún menú se inclina demasiado en una dirección de la diáspora. Queremos asegurarnos de que haya una representación equitativa todo el tiempo».

Heller elabora los menús hablando con los clientes, recurriendo a los recuerdos de su infancia y rebuscando en las obras de autores de libros de cocina judíos como Joan Nathan y Claudia Roden. Para la Pascua, la tienda vendía su versión del charoset, así como albóndigas agridulces, brie de matzá con crema fresca y cebollas fritas, y consomé de pollo con bolas de matza. El restaurante no está bajo supervisión kosher.

El mes que viene, Edith’s Eatery and Grocery, situado en el 312 de la calle Leonard, abrirá para la cena, con pastas artesanales judías romanas, kugel de postre y curry norteafricano. «Creo que no estuve más emocionada por nada. Llevamos casi un año trabajando en el menú», dijo Heller.

Heller dijo que para ella la comida judía siempre fue más bien una ocasión especial o un día de fiesta. Mi familia nunca comió comida judía todos los días, así que quería crear un espacio en el que se sintiera que se puede venir aquí todos los días, ya sea para tomar un café o una copa de vino o para trabajar con la computadora durante la semana o divertirse el fin de semana. Hay algo para todos, todos los días.

Además, Heller expresó que la comida que hay hoy en día es realmente comida judía delicatessen o comida israelí. Y hay un vacío en el medio, sin nada. ‘‘Espero que con Edith’s podamos llenar ese vacío con comida judía de toda la diáspora que sea accesible y reconfortante y que resulte familiar a la gente. Creo que la gente tiene una visión muy aislada de la comida judía, y yo quiero romperla y mostrar que no tiene por qué ser tan seria. No tiene por qué ser sólo comida kosher. No tiene por qué ser sólo comida festiva. Hay una forma de comer comida judía todos los días. Creo que eso es algo que me faltaba cuando crecía, así que es algo que quiero dar a nuestra comunidad hoy’’.