La pausa en la producción de chocolate con salmonela israelí se extiende a Estados Unidos

Itongadol.- Se detectó salmonela en una línea de producción de la planta de Nof Hagalil y en el chocolate líquido utilizado para elaborar los productos. El 19 de abril, Strauss informó de que las pruebas rutinarias mostraban rastros de Salmonella en la zona de fabricación, pero no en los productos alimenticios muestreados en la fábrica que aún no habían sido enviados. Se ordenó a la empresa que realizara pruebas exhaustivas en la zona de fabricación, los productos y las materias primas. Dos días después, los resultados de las pruebas rápidas indicaron la presencia de Salmonella en la materia prima.

La producción se detuvo en una fábrica de confitería en Israel debido a la preocupación por la salmonela pero los productos ya habían sido enviados a Estados Unidos. Se encuentran afectados los artículos de chocolate de la marca Elite de Strauss, como pasteles, barquillos, aperitivos de grano energético, pasteles de arroz de chocolate energético, chicles y caramelos de toffee de todas las fechas.

En Estados Unidos se distribuyeron en el mercado kosher a nivel nacional, principalmente en la zona triestatal de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, California y Florida. Los productos también se vendieron directamente a los clientes a través de Amazon.com, Fresh Direct, Passover.com y todos los sitios web de los minoristas. Por el momento no se informó de ninguna enfermedad relacionada.

En Israel se produjeron casos de enfermedad supuestamente relacionados con los productos, pero las autoridades israelíes no lo confirmaron.

El 24 de abril, los resultados de las pruebas de laboratorio apuntaban a una contaminación por Salmonella en la zona de fabricación y en la materia prima. Strauss emitió entonces una retirada de todos los productos de chocolate fabricados desde principios de febrero.

Los resultados de laboratorio recibidos el 27 de abril indicaban la sospecha de salmonela en dos muestras de dos productos de chocolate de entre 270 muestras analizadas.

El Ministerio de Salud israelí ordenó a la empresa que investigue la causa del incidente y adopte medidas para evitar que se repita en el futuro. La reanudación de las operaciones será posible una vez concluida la investigación, adoptadas las medidas correspondientes, limpiadas y desinfectadas las líneas de fabricación y tras una inspección y la recepción de los resultados de las pruebas conformes.

Eyal Dror, director general de Strauss Israel, dijo que se estaba extremando la precaución y se disculpó por el «grave mal funcionamiento».

«No vamos a correr ningún riesgo en relación con la salud pública y, debido a la gran confusión creada entre los consumidores, hemos decidido… en cooperación y coordinación con la autoridad alimentaria del Ministerio de Salud, aumentar las medidas de precaución ya adoptadas y ampliar la retirada de productos, a pesar de que no hay pruebas de la presencia de salmonela en estos productos».

Strauss explicó que las operaciones en la fábrica sólo se reanudarán cuando no haya dudas de que los productos son seguros.

«Estudiaremos y aprenderemos del incidente, cambiaremos y mejoraremos el sistema de pruebas y volveremos a la producción sólo cuando sepamos que la fábrica y las líneas de producción están en orden y los productos son seguros».

Otros fabricantes de alimentos, como Unilever, que utilizan las mismas materias primas que Strauss en sus productos, también están efectuando retiradas en Israel. En el caso de Unilever, están afectados varios tipos de helados.

También se retiraron productos en Australia y Nueva Zelanda:

En Australia, Benedikt Imports Pty retiró del mercado varios productos de confitería de la marca Elite por posible salmonela. Habían estado a la venta a nivel nacional en Coles, Woolworths, IGAs, 7/11, tiendas independientes Kosher y bares de leche.

En Nueva Zelanda, los artículos afectados se vendieron en algunas tiendas de comestibles y pueden haberse suministrado a grupos comunitarios. También formaban parte de una caja de regalo de The Greys Ave Deli o The Kosher Deli en Auckland y en línea a través del sitio web de la empresa. No se confirmó ninguna enfermedad en Nueva Zelanda ni en Australia.