Protesta masiva en Irán: Abuchean al Ayatolá Khamenei y se oponen a las políticas pro palestinas en la Franja de Gaza

Itongadol.- La protesta masiva que se desarrolló el viernes en la ciudad iraní de Isfahan contra el empeoramiento de las condiciones económicas y la escasez de agua contenía abucheos contra el líder supremo del país, Alí Khamenei, y oposición a las políticas pro palestinas de Irán en la Franja de Gaza controlada por Hamás.

La organización de noticias londinense Irán International mostró un vídeo en el que los iraníes expresaban su disgusto por el gobierno de Khamenei y los clérigos que gobiernan el Estado teocrático.

Thousands of Iranian people have joined the protest gathering of farmers on the dry bed of Zayandeh Roud to voice their anger after the city's lifeblood river dried up. Footages show protesters chanting slogans against authorities and clerics ruling Iranpic.twitter.com/G3Lw993gcN

— Iran International English (@IranIntl_En) November 19, 2021