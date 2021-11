Hezbolá condena la decisión de Gran Bretaña de calificar a Hamás como ‘‘Organización terrorista’’

Itongadol.- El movimiento libanés Hezbolá condenó la decisión de Gran Bretaña de calificar al grupo militante palestino Hamás como organización terrorista.

La ministra británica del Interior, Priti Patel, declaró el viernes que había prohibido a Hamás, en una medida que equipara la postura del Reino Unido respecto a los dirigentes de Gaza con la de Estados Unidos y la Unión Europea.

Patel anunció la medida en un tuit, en el que decía: «Hamás cuenta con importantes capacidades terroristas, incluido el acceso a un amplio y sofisticado arsenal y equipamiento terrorista. Por eso actúo hoy para prohibir a Hamás en su totalidad».

This government is committed to tackling extremism and terrorism wherever it occurs. pic.twitter.com/TQfPzomyIm

Today I have taken action to proscribe Hamas in its entirety.

Anteriormente, el Reino Unido solo había proscrito el ala militar de Hamas, las Brigadas Izz Ad-Din Al-Qassam. Esta medida genera una prohibición completa sobre el grupo.

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tuiteó: «Hamas es un grupo islámico radical que ataca a israelíes inocentes y busca la destrucción de Israel. Celebro la intención del Reino Unido de declarar a Hamas organización terrorista en su totalidad, porque eso es exactamente lo que es».

Hamas is a radical Islamic group that targets innocent Israelis & seeks Israel's destruction.

I welcome the UK’s intention to declare Hamas a terrorist organization in its entirety — because that’s exactly what it is.

Thank you to my friend @BorisJohnson for your leadership.

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 19, 2021