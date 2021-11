El nuevo jefe de la Agencia Judía podría ser elegido la próxima semana, pero Lapid aún no escogió al candidato

Itongadol.- El comité especial para designar al sustituto de Isaac Herzog se reunirá el 30 de noviembre, y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, tendrá hasta un día antes para presentar un candidato progresista que se enfrente a ocho candidatos de derechas.

El comité especial encargado de elegir al próximo jefe de la Agencia Judía se reunirá a principios de la próxima semana para seleccionar a su candidato, aunque los partidos de centro-izquierda y los movimientos progresistas de Israel aún no han anunciado quién será su candidato.

El ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, que preside el partido centrista Yesh Atid, tenía que haber hecho el anuncio el pasado miércoles, pero ese plazo pasó sin que se presentara ningún nombre.

Un portavoz del ministro de Asuntos Exteriores dijo el domingo a Haaretz que Lapid tiene hasta un día antes de que se reúna con el comité de selección -el martes 30 de noviembre- para anunciar su candidato.

El anterior candidato de Lapid se vio obligado a retirar su candidatura tras las protestas públicas por los comentarios sexistas que hizo. El ministro de Inteligencia, Elazar Stern, cuya candidatura también había recibido el beneplácito del primer ministro Naftali Bennett, sugirió en una entrevista radiofónica que habitualmente desmenuzaba las denuncias de acoso sexual mientras ocupaba su anterior puesto como jefe de la división de personal del ejército.

Se suponía que el comité debía haber elegido a su candidato a presidente del ejecutivo de la Agencia Judía antes del 17 de octubre. Tras la retirada de Stern, miembro de Yesh Atid, Lapid pidió al comité una prórroga de un mes, que le fue concedida. Aunque no solicitó públicamente una nueva prórroga, parece que se la han concedido.

Ya hay ocho candidatos que compiten por el puesto más alto de la Agencia, que quedó vacante en junio después de que Isaac Herzog dimitiera para asumir su nuevo cargo de presidente de Israel. Los ocho son miembros Likud, tienen algún tipo de afiliación con el partido o se identifican fuertemente con el campo de la derecha.

Lapid y sus colaboradores se mantuvieron en silencio sobre la identidad de su candidato. El ministro de Asuntos Exteriores dijo hace varias semanas que tenía un candidato, pero no está claro si sigue siendo así.

Entre los nombres que se han barajado están el de la ex viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, una de las mujeres más destacadas de la política israelí, y el de Nachman Shai, un político del Partido Laborista que actualmente es ministro de Asuntos de la Diáspora.

Según los estatutos de la Agencia Judía, el candidato al cargo debe ser aprobado por nueve de los diez miembros del comité. La decisión debe ser ratificada por el consejo de administración de la Agencia Judía.

Los ocho candidatos actuales son Danny Danon, jefe del Likud Mundial y ex embajador de Israel ante las Naciones Unidas; Fleur Hassan-Nahoum, teniente de alcalde de Jerusalem; Michal Cotler-Wunsh, ex legisladora del partido Kahol Lavan de Benny Gantz; Uzi Dayan, ex general y legislador del Likud; Michael Oren, ex embajador de Israel en Washington y miembro de la Knesset por el partido de centro-derecha Kulanu; Omer Yankelevich, ex ministro de Asuntos de la Diáspora; Yaffa Zilbershats, profesora de Derecho de la Universidad Bar-Ilan, que anteriormente dirigió el departamento de planificación y presupuesto del Consejo de Educación Superior; e Irina Nevzlin, jefa del consejo de la ANU – Museo del Pueblo Judío.