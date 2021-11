Miembro de Hamás mata a una persona y deja cuatro heridos en un atentado terrorista en la Ciudad Vieja de Jerusalem

Itongadol.- Un hombre murió y otros cuatro resultaron heridos en un ataque terrorista perpetrado por un miembro de Hamás en la Ciudad Vieja de Jerusalem el domingo por la mañana.

Los servicios de rescate del Maguén David Adom (el servicio de emergencias israelí) dijeron que dos de los heridos eran civiles y otros dos eran policías de fronteras. La víctima fatal fue trasladada en estado crítico al Hospital Hadassah Monte Scopus con heridas en la cabeza y posteriormente fue declarado muerto.

Un segundo civil sufrió heridas de moderadas a graves y los policías fronterizos tenían heridas leves.

Dos mujeres policías acudieron al lugar de los hechos cerca de una de las entradas al Monte del Templo y abrieron fuego contra el atacante. Más tarde, dos policías fronterizos corrieron a prestar ayuda.

El ataque, que tuvo lugar en la Puerta de las Cadenas de la Ciudad Vieja, fue el segundo en menos de una semana.

«Esta mañana se ha producido un grave ataque a tiros en la Ciudad Vieja de Jerusalem. En estos momentos tenemos un muerto y tres heridos», dijo el primer ministro Naftali Bennett en la apertura de la reunión semanal del gabinete.

Bennett, que envió sus condolencias a la familia del hombre fallecido y pidió que se rezara por los heridos en el ataque, dijo que había recibido información actualizada del ministro de Seguridad Pública, Omer Bar-Lev, y del comisario de policía, Kobi Shabtai, y que las fuerzas de seguridad tienen que aumentar su estado de alerta para frustrar nuevos ataques.

«Hubo una acción muy rápida de nuestras fuerzas, los dos policías que estaban en el lugar neutralizaron rápidamente al terrorista. Sin embargo, este es el segundo ataque terrorista reciente en Jerusalem. He dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para que se preparen en consecuencia y se muestren vigilantes por temor a nuevos atentados. Tenemos que aumentar la precaución y prevenir nuevos ataques», dijo.

Bar-Lev dijo que el atacante «se movió por los callejones y disparó bastante. Por suerte, el callejón estaba mayoritariamente vacío porque, de lo contrario, -el cielo no lo permita- tendríamos más víctimas. El incidente duró 32 o 36 segundos. La actuación de las oficiales fue operativamente del más alto nivel posible».

El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que quería elogiar a las fuerzas «que actuaron rápida y decididamente y frustraron un ataque mucho más grave».

Enviando sus condolencias a la familia del hombre asesinado y sus mejores deseos a los heridos, dijo que Israel «seguirá luchando contra el terrorismo en cualquier lugar donde levante la cabeza».

Fadi Abu Shkhaydam from East Jerusalem and Hamas member has been identified as the attacker pic.twitter.com/EnVZQhLNXC

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) November 21, 2021