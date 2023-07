Herzog en el Congreso de Estados Unidos: »Menospreciar a Israel es antisemitismo»

Itongadol.- »Despreciar a Israel y negar el derecho de Israel a existir es antisemitismo», aseguró el presidente del Estado judío, Isaac Herzog, ante una sesión conjunta del Congreso de EE.UU. el miércoles, en honor a los 75 años de la independencia israelí.

«No soy ajeno a las críticas entre amigos, incluidas algunas expresadas por respetados miembros de esta Cámara. Respeto las críticas, especialmente las de los amigos, aunque no siempre hay que aceptarlas. Pero las críticas a Israel no deben cruzar la línea de la negación del derecho a existir del Estado de Israel. Cuestionar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación no es diplomacia legítima, es antisemitismo», agregó.

Las declaraciones de Herzog se produjeron un día después de que el Congreso aprobara una resolución por 195 votos a favor y 9 en contra en la que se reafirma el apoyo de Estados Unidos a Israel y se le califica de aliado democrático, además de condenar el antisemitismo.

La resolución se produjo en respuesta a que la presidenta del Caucus Progresista, Pramila Jayapal, calificara el sábado a Israel de «Estado racista», lo que posteriormente aclaró que se refería a las políticas del gobierno. Además, al menos seis miembros del caucus – Reps. Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Jamal Bowman, Bernie Sanders y Cori Bush- boicotearon el discurso de Herzog.

«Despreciar y atacar a los judíos, ya sea en Israel, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es antisemitismo. El antisemitismo es una vergüenza en todas sus formas, y elogio al presidente Joe Biden por exponer la primera Estrategia Nacional de Estados Unidos para Combatir el Antisemitismo«.

Además, Herzog habló sobre el debate de la reforma judicial israelí, que calificó de «acalorado y doloroso».

El presidente israelí señaló que el país está »inmerso en la expresión de nuestras diferencias y en la revisión y renegociación del equilibrio de nuestros poderes institucionales en ausencia de una Constitución escrita. En la práctica, el intenso debate que está teniendo lugar en nuestro país, incluso mientras hablamos, es el tributo más claro a la fortaleza de la democracia de Israel».

»La democracia de Israel siempre se basó en elecciones libres y justas, en honrar la elección del pueblo, en salvaguardar los derechos de las minorías, en la protección de las libertades humanas y civiles, y en un poder judicial fuerte e independiente», añadió.

Por otro lado, el presidente destacó la diversa representación de Israel en la Knesset -el Parlamento israelí-, así como las protestas semanales en todo el país como signos de la democracia israelí.

«Soy muy consciente de las imperfecciones de la democracia israelí, y soy consciente de las cuestiones planteadas por nuestros mayores amigos. El trascendental debate en Israel es doloroso, y profundamente desconcertante, porque pone de relieve las grietas dentro del conjunto», advirtió Herzog.

El presidente Issac Herzog, recibe una ovación y de pie antes de su discurso en el Congreso delos EEUU

El presidente Issac Herzog, recibe una ovación y de pie antes de su discurso en el Congreso delos EEUU

Sin embargo, destacó que «como presidente de Israel, estoy aquí para decir al pueblo estadounidense, y a cada uno de ustedes, que tengo una gran confianza en la democracia israelí. Aunque estamos trabajando en cuestiones dolorosas, al igual que ustedes, sé que nuestra democracia es fuerte y resistente. Israel lleva la democracia en su ADN».

El discurso de Herzog se produjo un día después de su reunión con el presidente Biden en la Casa Blanca, durante la cual Biden pidió un «enfoque basado en el consenso para el paquete de reformas judiciales».

Ese mismo día, el presidente estadounidense declaró a Tom Friedman, de The New York Times, que el movimiento de protesta «está demostrando la vitalidad de la democracia israelí, que debe seguir siendo el núcleo de nuestra relación bilateral», y que Israel no debe precipitarse en la reforma, porque «encontrar consenso en áreas controvertidas de la política significa tomarse el tiempo que uno necesita».

Con respecto a la relación entre Estados Unidos e Israel, Herzog agradeció al Congreso el apoyo prestado al Estado judío a lo largo de su historia y remarcó que tienen una «alianza bidireccional, en la que Israel realizó contribuciones decisivas a la seguridad nacional y a los intereses de EE.UU. de numerosas maneras».

Herzog expresó que »el mayor desafío al que se enfrentan EE.UU. e Israel en este momento es el programa nuclear iraní». Es «inaceptable» permitir que Irán se convierta en un Estado con umbral nuclear e Israel está decidido a impedir que adquiera capacidades nucleares, subrayó.

«Irán está construyendo capacidades nucleares, que suponen una amenaza para la estabilidad de Medio Oriente y el mundo. Todos los países o regiones controlados o infiltrados por Irán experimentaron el caos más absoluto. Lo vimos en Yemen, Gaza, Siria, Líbano e Irak. De hecho, lo vimos en el propio Irán, donde el régimen perdió a su pueblo y lo reprime brutalmente», detalló el presidente israelí.

Finalmente, Herzog señaló que »Israel no tiene ningún conflicto con el pueblo iraní y, sin embargo, Irán pretende aniquilar a Israel. Tolerar eso es un signo de colapso moral».

Herzog también abordó la importancia de los Acuerdos de Abraham, que calificó de «un verdadero cambio de juego», y de todos los tratados de paz de Israel con los Estados árabes.