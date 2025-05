Grupos pro palestinos y marxistas inician la campaña «Liberad a Elías Rodríguez» el asesino de dos trabajadores israelíes

Itongadol.- Una semana después del asesinato de los trabajadores de la embajada israelí Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim en Washington D. C., varios grupos pro palestinos y marxistas se han unido en apoyo al agresor, Elias Rodríguez, y han anunciado campañas para liberarlo.

La más destacada de estas campañas fue iniciada por Unity of Fields, anteriormente conocida como Palestine Action US, que anunció el lunes la creación del «Comité Organizador para Liberar a Elias Rodríguez».

La campaña está firmada conjuntamente por otros 28 grupos pro palestinos o marxistas, entre los que se encuentran Palestine News Network, The United Liberation Front for Palestine, Chinese Palestine Solidarity Action Network, DSA Liberation Caucus, Bronx Anti-War Coalition y Tariq el-Tahrir Youth and Student Network.

La declaración de la campaña califica el asesinato de los dos trabajadores de la embajada por parte de Elías Rodríguez el 21 de mayo como «un acto legítimo de resistencia contra el Estado sionista y su campaña genocida en Gaza».

«Ha llegado el momento de las consecuencias reales; no han dejado otra opción», añade.

A continuación, la declaración se lanza a una diatriba de varios párrafos sobre la supremacía sionista y el imperialismo, antes de añadir que «en este contexto, la operación llevada a cabo por Elías Rodríguez contra los funcionarios diplomáticos de Israel en Washington D. C. —personas que participan activamente en facilitar esta violencia generalizada en todo el mundo creando el espacio diplomático para continuarla y profundizarla— fue, según sus propias palabras, una declaración de ¡BASTA!».

«Esta contraviolencia es legítima, es justicia».

Supuestamente citando el derecho internacional humanitario, la declaración afirmaba que «el acto de Elías Rodríguez estaba plenamente justificado, en ese lugar donde se unen los deberes legales y morales», según el «deber» del DIH «de tomar medidas para detener el genocidio, incluido el uso de la violencia para hacerlo». Unity of Fields reconoció que este deber se atribuye a los Estados, pero afirmó que, debido a la falta de «medidas suficientes» por parte de los Estados, la acción debe ser llevada a cabo por «actores no estatales».

«Elías Rodríguez exigió una consecuencia, una mera gota en el océano de consecuencias debidas al movimiento sionista y su guarnición militar de un Estado», continuó. «Que sirva para dar una lección y sentar un precedente».

LA CAMPAÑA instó a «los opositores al imperialismo, el sionismo y el genocidio a unirse para defender a Elías Rodríguez y, a través de esta defensa, apoyar la legitimidad y la necesidad de la resistencia en sí misma».

«Si permitimos que maten en silencio a Elías Rodríguez, si nos quedamos de brazos cruzados y miramos o permitimos que se olvide su resistencia, entonces también habrán matado una parte de nuestro movimiento, una parte de nosotros; esa parte que anhela justicia contra la indignante y humillante impunidad de este sistema de genocidio y, de hecho, de biocidio. Una vez más, no tenemos más remedio que defender a Elías Rodríguez».

La declaración terminaba con un llamamiento a la gente para que enviara cartas a Rodríguez, le enviara ayuda económica, asistiera a sus audiencias judiciales y «alzara la voz».

El Caucus de Liberación de los Socialistas Democráticos de América, un caucus marxista-leninista-maoísta dentro de la DSA, apoyó la petición de UoF y escribió «Liberad a Elías Rodríguez y a todos los presos políticos».

En respuesta a la condena del asesinato de los dos por parte de la propia DSA, Unity of Fields volvió a publicar un tuit diciendo: «¿Qué pensaban que significaba la descolonización? ¿Vibraciones? ¿Documentos? ¿Ensayos?».

UoF también pidió al candidato a la alcaldía de la DSA, Zohran Mamdani, que «elogiara al Comité de Liberación de la DSA por defender la justa acción de Elías Rodríguez, que es lo máximo que se ha hecho en este país por Palestina».

Aparte de la campaña de UoF, la cofundadora de Samidoun, Charlotte Kates, publicó una serie de tuits en defensa de Rodríguez, refiriéndose a las dos víctimas como objetivos legítimos.

«El «personal de la embajada» sionista es lo más parecido a los soldados de las IDF que se puede encontrar en la mayoría de los países», escribió Kates. «No hay conversación en la que las embajadas sionistas deban considerarse otra cosa que puestos avanzados activos de la entidad genocida; los representantes de Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich y el resto en todo el mundo».

«Considerar a los representantes oficiales de la entidad genocida como «inocentes» y «preciosos» no es más que la normalización del genocidio».

También se refirió a Yaron Lischinsky como «el cristiano alemán que fue a Palestina para servir en el ejército de ocupación y luego comercializar el genocidio a nivel internacional como su agente» e incluyó capturas de pantalla de publicaciones anteriores de Lischninsky en las que elogiaba a las IDF.

«La ocupación no tiene «derecho a existir», y el asesinato de los líderes políticos Y militares de los pueblos bajo ocupación y colonialismo es totalmente ilegítimo», añadió.