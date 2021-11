Londres: Embajadora israelí debió ser evacuada bajo fuerte custodia por agresiones de activistas pro palestinos

Itongadol.- La embajadora israelí en Gran Bretaña, Tzipi Hotovely, debió ser evacuada anoche bajo fuerte custodia cuando salía de un evento en el Colegio de Economía de Londres. Mientras se desarrollaba el debate activistas propalestinos y otros estudiantes se manifestaron y personal de seguridad y la policía local impidieron que se aceracaran a la diplomática. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales.

En uno de los videos subidos a Twitter se aprecia a uno de los manifestantes acercarse a la diplomática cuando iba camino a su vehículo y es frenado por uno de los custodios de Hotovely.

Bajo el grito de consignas como «Basta de ocupación», «Israel Estado terrorista» y «Palestina libre».

I’m thankful for all the support I have received from the British government, many friends and partners.

I had an excellent event at #LSE and I will not be intimidated. I will continue to share the Israeli story and hold open dialogue with all parts of British society. pic.twitter.com/12xFp87Kc2

— Tzipi Hotovely (@TzipiHotovely) November 10, 2021