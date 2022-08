Avión iraní. Knoblovits: «Nuestro rol es exigirle a las autoridades que se investigue cualquier irregularidad»

Itongadol.- El pasado 6 de junio ingresó en el aeropuerto de Ezeiza un avión que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La tripulación estaba constituida por cinco iraníes y 14 venezolanos y transportaban una carga de autopartes. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó como querellante en la causa del avión iraní y propuso medidas de prueba. En diálogo con Itongadol, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, habló sobre el avance en la investigación de la causa. Los detalles más importantes de la entrevista a continuación:

Itongadol: ¿A la distancia, cómo evalúa usted la decisión de que la DAIA se presenta como querellante?

Jorge Knoblovits: Ya no quedan dudas sobre que la decisión de la DAIA de presentarse como querellante fue clave: sin ella, no habría causa y sin causa, nunca nos hubiéramos enterado de todas las irregularidades que rodean la llegada de ese avión y sobre todo el rol de la tripulación. Desde que nos enteramos del aterrizaje del vuelo iraní, operado por su pantalla venezolana, no tuvimos dudas que nos situábamos en un escenario jurídico histórico. ¿A quién se le puede ocurrir que la DAIA no intervenga en una situación así cuando nuestro país sufrió dos atentados terroristas en los que Irán aparece como el principal sospechoso de planificarlos y ejecutarlos?

IG: ¿Un juez de Estados Unidos pidió la incautación del avión, se va cerrando un círculo de lo que la DAIA sospecha?

JK: Ese pedido de incautación del avión venezolano-iraní no hace más que confirmar nuestras sospechas. La Justicia de Estados Unidos denuncia irregularidades que hay que investigar. La nave puede ser confiscada por haber violado las leyes de control de exportaciones locales por la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea vinculada al grupo terrorista Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y a las Fuerzas Quds, hacia Emtrasur, la aerolínea de carga subsidiaria de Conviasa, la empresa estatal venezolana.

IG: Desde la hora cero de la aparición del avión ustedes exigieron información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la mencionada aeronave y los motivos de su paso por la región, ¿en qué punto se encuentran las repuestas a vuestro pedido?

JK: Estamos esperando la respuesta de los exhortos para terminar de completar la prueba.

IG: ¿El gobierno ayuda para que se sepa la verdad? Independientemente de la justicia, ¿Hay apoyo político para el esclarecimiento?

JK: El gobierno presta colaboración que le pide la Justicia. Las fuerzas de seguridad están a disposición de la fiscalía del tribunal en la mesa de trabajo y tienen un vínculo permanente para resolver todas las investigaciones, lo que son los teléfonos y las computadoras, y descifrar el contenido de los mismos. Está todo en manos de la Justicia. Y esa fue la respuesta que le dio la Cancillería al gobierno de Irán cuando hace unas semanas pidió que dejarán salir de Argentina a la tripulación. Desde el punto de vista jurídico es determinante lo que se desprenda de la investigación en nuestro país y no de trascendidos. Nos importan las certezas, las pruebas. Sin estos elementos las causas no se sostienen en el andamiaje probatorio que debe tener una denuncia de este calibre.

IG: ¿Qué sospecha usted? ¿Frente a qué estamos?

JK: No es cuestión de alarmar a la sociedad, pero nuestro rol como institución que representa a la comunidad judía argentina es exigirle a las autoridades políticas y a la justicia que se investigue exhaustivamente cualquier situación irregular que pueda estar relacionada con el terrorismo. Repito: el terrorismo iraní ya asesino más de 100 personas en nuestro país.

IG: ¿Le inquieta que iraníes hayan ingresado a la región? ¿Se trata de lobos sueltos o es parte del engranaje terrorista de Irán?

JK: Claro que inquieta porque la matriz terrorista de Irán está instalada hace muchos años en el mundo y en América Latina. En Argentina se registraron dos atentados, al menos, determinados ya por la Justicia. No creemos en lobos sueltos, creemos en todo caso siempre los lobos sueltos responden a un mecanismo de poder, en este caso es Irán, en América Latina y en muchas partes del mundo. Lo que nos preocupa es si esos iraníes ingresaron de manera irregular y si tiene vínculo con organizaciones terroristas. Por eso nos presentamos como querellantes, para que la justicia active la investigación y que todos sepamos, por ejemplo, qué hicieron los iraníes en la triple frontera y para qué vinieron a nuestro país. La causa avanza, estamos en pleno proceso de investigación.

IG: ¿El informe del Mossad ayuda a armar el rompecabezas?

JK: Más allá de la polémica que generó la publicación de una parte de ese informe, está claro que ni para el Mossad, ni para la Justicia argentina hay dudas de la responsabilidad criminal de Irán en los dos atentados terroristas en Buenos Aires. Ya está probado cómo las máximas autoridades iraníes diseñaron y ejecutaron los ataques, sobre todo el rol que tuvo la embajada de Irán en nuestro país.

IG: ¿Israel se precipitó al destacar el accionar de la justicia Argentina?

JK: Israel colabora siempre con la y las investigaciones, por supuesto dentro del marco legal que corresponde

IG: Dos atentados, la muerte del fiscal Nisman, Irán. ¿Cuál es su mensaje a los líderes de la región?

JK: Mi mensaje es que no debemos bajar nunca la guardia. El terrorismo está agazapado y cuando las instituciones del mundo libre se relajan, sus brazos criminales ven la oportunidad de atacar. Esta es una lección que ya todos deberíamos aprender, sobre todo quienes tenemos responsabilidad política como representantes de la comunidad judía. Nuestro rol es estar alertas y exigirles a las autoridades que utilicen todas las herramientas que tiene la democracia y el Estado de derecho para prevenir y combatir al terrorismo.