La Embajada Argentina en Israel celebró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

Itongadol.- La Embajada de Argentina en Israel celebró este domingo un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, en un evento llevado a cabo en el Hotel King David de Jerusalem.

El embajador argentino, Axel Wahnish, destacó que ‘‘es un honor festejar esta fecha patria en Israel como representante de un gobierno que defiende los valores de la libertad’’.

‘‘Una frase que dijo Saavedra: ‘Se le confiere al pueblo el poder de decidir quién va a ser la autoridad’. Y eso fue una revolución, porque hasta ese momento el pueblo no elegía. Ahí tenemos el valor clásico que se llama democracia’’, agregó el embajador.

En la misma línea, Wahnish recordó ‘‘otra frase de Moreno, que dice así: ‘Prefiero una libertad peligrosa que un sometimiento’’’.

Estuvieron presentes, entre otros, el ministro de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, el alcalde de Jerusalem, Moshe Lion, miembros de la Knesset (Parlamento israelí), diplomáticos y el ex rehén argentino-israelí Yair Horn, que agradeció los esfuerzos ‘‘del primer ministro Netanyahu, del presidente Trump y del presidente Milei’’.

‘‘Y si ya estamos hablando de la libertad, como canta el Chizzo de La Renga, ‘prefiero intentar la vida que venderla a la conformidad’. No me conformo, no me acostumbro, sigo luchando. Quiero de vuelta a mi hermano y al resto de los secuestrados. Para eso necesito su apoyo como lo hicieron hasta ahora y más’’, agregó Horn, haciendo hincapié en el pedido de liberación de su hermano Eitan.

Notablemente emocionado, Yair concluyó: ‘‘Y ojalá en el próximo acto del 9 de julio, cuando conmemoremos la Independencia de la Argentina, si tengo que dar otro discurso sea junto a mi hermano’’.

