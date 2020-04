SeamosUno: El presidente Fernández agradeció la iniciativa en la que participa la AMIA

Itongadol.- El presidente Alberto Fernández envió un mensaje de agradecimiento para la iniciativa #SeamosUno y destacó el esfuerzo puesto en acción con el fin de unir a todos los argentinos para ayudar a las personas más afectadas por la crisis desatada por la pandemia de coronavirus. Acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez, el mandatario argentino reflexionó: “Es lo que necesitamos en este momento: ser uno solo. Para que, entre todos, podamos pasar este mal momento”.

Alberto Fernández destacó el esfuerzo colectivo que está realizando el país para cumplir con las medidas preventivas dispuestas. Hizo especial hincapié en los “millones de argentinos que la están pasando mal. Que viven en hogares humildes; que, de hecho, no tienen trabajo; que necesitan del auxilio del Estado y también de cada uno de nosotros.”

“Desde la AMIA apoyamos la iniciativa SeamosUno”, explicó Ariel Eichbaum, presidente de la institución. “El mensaje de apoyo del presidente de la Argentina nos incentiva aún más para seguir siendo solidarios y estar muy atentos a esta situación que se profundiza día a día. Todos somos partes y juntos estamos donando, colaborando, entregando cajas, siendo útiles ante una realidad que no se puede tapar,” remarcó el dirigente comunitario.

La iniciativa #Seamosuno tiene como objetivo cubrir las necesidades alimenticias y sanitarias de 4 millones argentinos ante esta situación excepcional para el país y para el mundo. Los interesados en aportar su ayuda y hacer su donación tienen que ingresar a la web www.seamosuno.com.ar

UNIDOS PARA SER UNO

#SeamosUno es una iniciativa privada articulada con el sector público, de carácter plural, que cuenta con la participación de diversas entidades religiosas, tercer sector y empresariales que se unieron detrás del objetivo de llegar con alimentos y productos de higiene de primera necesidad a un millón de hogares en situación de vulnerabilidad ante la emergencia de la emergencia generada por la pandemia y los efectos de la cuarentena.

El proyecto se apoya en principios de Transparencia, Gestión, Territorialidad y Recursos (fondos y recursos humanos y técnicos) para llegar a quienes más lo necesitan. El Consejo de Trabajo que se auto convocó a partir del 20 de marzo bajo la iniciativa #SeamosUno está compuesto por –además de AMIA- representantes del CIAS (Centro de Investigación y Acción Social), CARITAS, Banco de Alimentos, ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), Compañía de Jesús, el Consejo de Pastores de CABA, IDEA, ACDE, AMCHAM, CEDOL y ABA.

Además, cuentan con el apoyo y compromiso de diferentes cámaras empresariales, fundaciones y organizaciones del tercer sector que se siguen sumando a la iniciativa, así como con el aporte de grandes y pequeñas empresas, emprendedores, ONGs e individuos que contribuyen con tiempo, conocimientos y recursos para lograr alcanzar el objetivo de un millón de cajas.

Las acciones se realizan en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.

En sus primeras tres semanas desde armado y lanzamiento del proyecto (25 de marzo de 2020), #SeamosUno lleva producidas y distribuidas más de 100.000 cajas (equivalentes a 5.600.000 raciones de comida), con fondos recaudados para completar las primeras 400.000 cajas.

Transcripción del mensaje del presidente Fernández

“La Argentina está viviendo un momento único. Tan único que nos tiene a todos en nuestras casas aislados; protegiéndonos de un virus, tratando de que ese virus no nos infecte, no nos enferme y no nos mate.

En ese esfuerzo están involucrados millones de argentinos que la están pasando mal. Que viven en hogares humildes; que, de hecho, no tienen trabajo; que necesitan del auxilio del Estado y también de cada uno de nosotros.

Por eso, esta campaña que convoca a que todos Seamos Uno, es una campaña que yo valoro. La valoro porque nació de los jesuitas, de Rodrigo Zarazaga, y convocó a todos. Convocó a la gente de la AMIA, a la comunidad judía, y a todas las comunidades evangélicas de la Argentina.

Porque es eso lo que necesitamos en este momento: ser uno solo. Para que, entre todos, podamos pasar este mal momento. Si cumplimos, y somos solidarios con el otro; y le tendemos la mano al que necesita, vamos a ser mejores. Y el día que todo esto pase, podremos abrazarnos y decir ‘hemos cumplido’.

Muchas gracias”

Link para descargar el video desde Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1k74GChZvYyyYqTdgcw_otssulOZPvVm7?usp=sharing

Link para descargar el video desde WeTransfer:

https://we.tl/t-xXr50oYMy8