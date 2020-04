Israel. Netanyahu y Gantz firmaron el acuerdo y comenzará el gobierno de unidad

Iton Gadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente de Azul y Blanco Benny Gantz firmaron un acuerdo de coalición durante una reunión este lunes por la tarde, poniendo fin al estancamiento político de casi un año y medio. En una declaración conjunta, los dos partidos políticos que compartirán el liderazgo aseguraron el acuerdo de formar un «gobierno de emergencia nacional», para tratar con urgencia la pandemia del coronavirus.

«Evitamos unas cuartas elecciones. Salvaguardaremos la democracia», escribió Gantz en su cuenta de Twitter poco después de que se hiciera el anuncio. «Lucharemos contra el coronavirus y cuidaremos de todos los ciudadanos israelíes. Tenemos un gobierno de emergencia nacional», continuó.

El acuerdo se firmará formalmente después del Día de la Independencia la próxima semana, y se espera que las partes avancen en la legislación para consolidar el acuerdo de rotación del primer ministro por el que Gantz relevaría a Netanyahu como primer ministro después de 18 meses.

El acuerdo final encaja con la mayoría de las demandas de Netanyahu, incluyendo la anexión de partes de la Ribera Occidental, un proceso que dice puede comenzar en julio de 2020.

El gabinete incluirá 32 ministros al principio y luego se ampliará a 36, con 14 viceministros, tan pronto como se considere que la crisis del coronavirus haya finalizado. Se tratará del gabinete más grande en la historia de Israel, por amplia diferencia.

Gantz será el ministro de Defensa durante el primer año y medio del mandato, mientras que el segundo en la línea de sucesión de Azul y Blanco, Gabi Ashkenazi, será el ministro de Asuntos Exteriores. Entre otros ministerios claves, Avi Nissenkorn de Azul y Blanco recibirá el Ministerio de Justicia, mientras que el Likud obtendrá los ministerios de Finanzas y Seguridad Pública, así como el cargo de portavoz del Parlamento.

Como presidente de la Knesset (Parlamento), Gantz había amenazado con adelantar la legislación el lunes pasado que descalificaría a Netanyahu para continuar como primer ministro, por verse acusado por corrupción en un juicio que tendrá lugar en las próximas semanas. Likud había advertido que hundiría las perspectivas de un acuerdo para siempre si el líder de Azul y Blanco optaba por seguir ese camino.

Una preocupación clave de Netanyahu para firmar el acuerdo fue el riesgo de que la Corte Suprema pueda dictaminar que no puede servir como primer ministro debido a los cargos criminales en su contra, lo que podría dejar a Gantz como primer ministro durante todo el período de la coalición conjunta.

Por consiguiente, Netanyahu había estado tratando de gestar algún tipo de garantía legislativa para que Gantz no pudiera asumir el cargo de primer ministro en caso de un fallo judicial de ese tipo. Según los informes, no habrá una legislación, pero sí un acuerdo por el cual Gantz no asumirá como primer ministro si Netanyahu es inhabilitado a ejercer, y en su lugar se realizarían nuevas elecciones.

La firma del acuerdo se produjo después de que el presidente Reuven Rivlin informara a Gantz la semana pasada que su mandato para formar gobierno había terminado, después de no haber presentado una coalición a la Knesset antes de la medianoche del miércoles. Eso desencadenó el inicio de un período de 21 días durante el cual el Parlamento en su conjunto puede seleccionar un candidato con apoyo mayoritario para formar un gobierno. El movimiento fue visto como un intento de forzar a Netanyahu y Gantz a dejar de titubear y sellar el acuerdo de unidad de una vez por todas.

Con la colaboración de nuestro corresponsal en Israel Danny Moljo.