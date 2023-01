Zelensky: «No estoy seguro de que Putin esté vivo»

Itongadol.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó el jueves por la mañana en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que no entiende «muy bien si [el presidente ruso, Vladimir Putin] está vivo o si toma decisiones».

«No entiendo muy bien con quién hablar y sobre qué. No estoy seguro de que el presidente ruso que a veces aparece contra un croma de pantalla verde sea realmente él. No entiendo muy bien si está vivo o si toma decisiones, o quienquiera que tome decisiones allí. ¿Qué grupo de personas [podría estar tomando decisiones en Rusia]? No tengo ese tipo de información», afirmó Zelensky.

Además, según informó el medio ucraniano Pravda, Zelensky mencionó que tampoco entiende »cómo se puede prometer una cosa a los líderes europeos y al día siguiente lanzar una invasión a gran escala de un país. No acabo de entender con quién estamos tratando. Cuando decimos ‘conversaciones de paz’, no entiendo muy bien con quién [deberíamos estar negociando]».

En respuesta, el secretario de prensa ruso, Dmitry Peskov, aseguró: «Está claro que tanto Rusia como Putin son un gran problema para Ucrania y para Zelensky. Y está claro que, desde un punto de vista puramente psicológico, el señor Zelensky preferiría que no existieran ni Rusia ni Putin».

»Pero cuanto antes se dé cuenta el régimen ucraniano de que Rusia y Putin existen y [seguirán existiendo], de que tarde o temprano [Ucrania] aún tendrá que renunciar a todo lo antirruso, mejor será para un país como Ucrania», agregó Peskov.

Mientras Kiev intenta conseguir armas más modernas de sus aliados, Ucrania intensificó un esfuerzo paralelo para conseguir el apoyo financiero de los líderes empresariales en Davos, buscando la reconstrucción del país.

Desde que Rusia invadió Ucrania el año pasado, Estados Unidos y sus aliados suministraron armamento por valor de decenas de miles de millones de dólares, pero Kiev sigue desesperada por conseguir más, y parece dispuesta a subirse a una ola de apoyo público occidental para asegurarse de que las promesas para su reconstrucción sean algo más que palabras.

Ucrania, que dominó la última gran reunión del FEM en mayo, volvió a enviar a docenas de ejecutivos, legisladores y responsables políticos con un mensaje claro del Presidente Volodymyr Zelensky: comprométanse ahora, no más tarde.