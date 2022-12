Zelensky es elegido por la revista TIME como la persona del año

Itongadol.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, fue elegido por la revista Time como la persona del año. »El éxito de Zelensky como líder en tiempos de guerra se basó en el hecho de que el coraje es contagioso», aseguró Simon Shuster, reportero de la prestigiosa revista y autor del artículo.

La revista, que cada año elige a la persona que considera más influyente del mundo, sostiene que no había mucho en la biografía de Zelensky que hiciera predecir su voluntad de ponerse de pie y luchar contra la invasión rusa.

Sin embargo, »los instintos profesionales de Zelensky, derivados de toda una vida como actor en el escenario, significaban que sabía cómo leer a una multitud y reaccionar a sus estados de ánimo y expectativas», explicó Shuster.

TIME’s 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

— TIME (@TIME) December 7, 2022