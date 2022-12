Hamás promete «liberar» Jerusalem en su cumpleaños 35

Itongadol.- Hamás anunció el miércoles el inicio de una serie de actos en la Franja de Gaza para conmemorar el 35 aniversario de su fundación, que incluirán desfiles militares y concentraciones en varias zonas del enclave costero. Se espera que las celebraciones alcancen su punto álgido el 14 de diciembre con una gran concentración en la ciudad de Gaza.

El aniversario de este año llega en un momento en que Hamás parece tan fuerte, popular y desafiante como siempre, especialmente en la Franja de Gaza.

En 2006, el movimiento islamista ganó las elecciones al Parlamento palestino, el Consejo Legislativo Palestino. Un año después, Hamás se hizo con el control de la Franja de Gaza mediante un violento golpe de Estado que provocó el colapso de la Autoridad Palestina (AP) en Gaza.

Desde entonces, fracasaron varios intentos de debilitar a Hamás o apartarla del poder. La mayoría de los intentos fueron llevados a cabo por Israel y la AP.

Hamás también se enfrentó al boicot de muchos países árabes y occidentales, lo que parece haber tenido poco efecto en el grupo, que sigue gobernando la Franja de Gaza sin enfrentarse a ningún desafío importante ni dentro ni fuera del país.

Palestinian students supporters of the Hamas movement wave the movement’s flag during a rally at Birzeit University, near the West Bank city of Ramallah, May 19, 2022 (credit: FLASH90)

Además, Hamás se mantuvo plenamente fiel a su ideología, a pesar de las afirmaciones de algunos analistas políticos árabes y occidentales de que el grupo suavizó sus opiniones en los últimos años.

El emblema elegido por Hamás para conmemorar el aniversario de este año consiste en un mapa de «Palestina» que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán y desde Rosh HaNikra, en el norte, hasta Eilat, en el sur. En la parte derecha del mapa hay un fusil y una bandera palestina.

Los responsables de Hamás explicaron que el fusil simboliza la estrategia de su grupo de continuar la lucha armada «como única opción para liberar a toda Palestina». Desde su fundación en 1987, Hamás perpetró miles de atentados terroristas contra Israel.

Los responsables explicaron que este año el aniversario de la fundación de Hamás se celebrará bajo el lema «Nos dirigimos hacia Jerusalem con un diluvio rugiente».

El lema, añadieron, pretende afirmar la determinación de los palestinos de «liberar Jerusalem y sus lugares santos» y frustrar cualquier intento de «judaizar la mezquita de Al-Aqsa o dividirla en el tiempo y el espacio [entre musulmanes y judíos]».

En vísperas del aniversario, Hamás pidió a los palestinos que intensificaran su «resistencia y revolución» contra Israel. El llamamiento se produjo mientras las fuerzas de seguridad de la AP continúan su ofensiva de seguridad contra miembros de Hamás en Cisjordania. Desde principios de año, cientos de miembros de Hamás fueron detenidos o citados para ser interrogados por los servicios de seguridad palestinos.