Ucrania acusa a Rusia de ecocidio al disminuir sus poblaciones amenazadas

Itongadol.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania tuiteó acusando a Rusia de ecocidio, destacando el daño que la invasión generó en el medio ambiente.

El tuit, que se hizo en honor al Día de la Tierra, decía: «La guerra de Rusia contra Ucrania causó daños en el 20% de las áreas naturales protegidas ucranianas, con millones de animales muertos y 80 especies en peligro de extinción. 10 parques nacionales, ocho reservas y dos reservas de la biosfera están bajo ocupación [temporal]».

#EarthDay2023#Russia’s war against #Ukraine has caused damage to 20% of 🇺🇦 protected natural areas, with millions of animals killed and 80 species facing the threat of extinction. 10 national parks, 8 reserves & 2 biosphere reserves are under temp.occupation #StopEcocideUkraine pic.twitter.com/Mv7ky2JXlF

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 22, 2023