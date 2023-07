Siete adolescentes ucranianos descansarán de la guerra este verano en un campamento deportivo judío en Estados Unidos

Itongadol.- Casi un año y medio después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, Artur Dotsenko, de 13 años, se acostumbró a dormir entre dos y tres horas por noche debido a los bombardeos. Este verano, Dotsenko abandonará su país para dirigirse a Estados Unidos, donde pasará cuatro semanas en el campamento judío de la Academia Deportiva Ramah junto a otros seis adolescentes ucranianos.

El viaje está organizado por Maccabi USA, la rama estadounidense de la Unión Maccabi Mundial, la organización deportiva judía que organiza los Juegos Macabeos en Israel.

Tras el estallido de la guerra el año pasado, Arnie Fielkow, ex director de la federación judía de Nueva Orleans y ahora vicepresidente de Maccabi USA, se puso en contacto con el director general de Maccabi, Marshall Einhorn, para sugerirle formas en que la organización podría apoyar a los judíos ucranianos.

Una de sus ideas fue asociarse con el sistema Ramah para ofrecer un campamento de verano judío a los adolescentes ucranianos.

«Esta iniciativa es muy importante para mí personal y profesionalmente, y para toda mi familia», aseguró Fielkow, que adoptó a dos hijas ucranianas en 2007. «El pueblo ucraniano está luchando con tanto coraje, y es importante como estadounidenses que hagamos todo lo que podamos para ayudar», agregó.

Today a delegation welcomed Maccabi USA and Ramah Sports Academy sponsored Ukrainian campers at the airport. We are thrilled to have them for a whole month of sports activity. #sports #maccabiusa #Ukraine️ pic.twitter.com/T7lH0eXiT0

— MaccabiUSA (@MaccabiUSA) July 6, 2023