Aumenta la tensión en Medio Oriente: Irán rechaza propuesta de acuerdo nuclear de EEUU y promete seguir enriqueciendo uranio

Itongadol.- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, rechazó este miércoles una reciente propuesta de Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, asegurando que la oferta “va 100% en contra de los intereses nacionales” del país persa y de los ideales de la Revolución Islámica de 1979.

Jamenei subrayó que Irán no aceptará condiciones impuestas desde el extranjero. “La independencia significa no esperar la luz verde de Estados Unidos o de quienes se le asemejan”, dijo en un mensaje directo a Washington, al tiempo que reafirmó que el programa de enriquecimiento de uranio continuará. “Sin enriquecimiento, nuestro programa nuclear no tiene sentido. ¿Quiénes son ustedes para decirnos si podemos tenerlo o no?”, lanzó.

Negociaciones estancadas por el enriquecimiento

Según informó Axios, la propuesta estadounidense fue presentada el pasado sábado, luego de cinco rondas de negociaciones entre el enviado especial Steve Witkoff y el canciller iraní Abbas Araghchi, con una sexta ronda prevista para este fin de semana en Medio Oriente.

La propuesta contempla permitir que Irán mantenga un nivel bajo de enriquecimiento de uranio (hasta el 3%) para usos civiles como medicina nuclear y energía, a cambio de cerrar las instalaciones subterráneas de enriquecimiento y cesar todo desarrollo de centrifugadoras avanzadas.

Además, se proyecta la creación de un consorcio internacional de enriquecimiento nuclear para fines civiles, que incluiría a Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar y posiblemente Turquía, bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Sin embargo, Irán exige que ese consorcio opere dentro de su territorio, advirtiendo que cualquier otra fórmula está “condenada al fracaso”.

Crecen las tensiones con Israel y el OIEA

La iniciativa cuenta con la oposición firme de Israel, que ha insistido en que Irán no debe conservar ninguna capacidad de enriquecimiento, y ha advertido con posibles acciones militares si Teherán se acerca a la capacidad de fabricar armas nucleares.

Mientras tanto, un informe confidencial de la ONU reveló esta semana que Irán realizó actividades nucleares secretas en tres instalaciones no declaradas al OIEA. Otro documento confirmó que las reservas de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza –muy cerca del nivel para uso armamentístico– han crecido un 50% en los últimos meses, acumulando suficiente material para la eventual producción de hasta nueve armas nucleares, según parámetros del organismo.

En respuesta, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania se preparan para presentar una resolución contra Irán por violaciones a sus compromisos de no proliferación nuclear.