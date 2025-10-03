Israel debe presentar su propio plan para Gaza, o el mundo lo hará por ellos – opinión

Itongadol.- El 15 de enero, el entonces secretario de Estado Antony Blinken habló en el Atlantic Council en Washington. Su mandato estaba llegando a su fin pocos días antes de la toma de posesión de la nueva Administración. Con los últimos preparativos para el traspaso de poderes en marcha, Blinken esbozó su visión sobre cómo podría terminar la guerra en Gaza, que por entonces se acercaba a su día 500.

El plan que presentó no era del todo nuevo. Blinken ya había hecho referencia a algunas partes del mismo en el pasado. Pero aquí, en una de sus últimas apariciones como secretario de Estado, intentó reunir todas las piezas. La Autoridad Palestina, dijo, invitaría a «socios internacionales» a establecer una autoridad gubernamental provisional para gobernar Gaza, supervisar los servicios esenciales y estabilizar el territorio. Los Estados árabes contribuirían con fuerzas para garantizar la seguridad.

Esa misión de seguridad, dijo, ofrecería un horizonte político que incluiría un camino hacia un Estado palestino algún día. Mientras tanto, y hasta que eso fuera posible, la responsabilidad de la misión provisional sería crear «un entorno seguro para los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción y garantizar la seguridad fronteriza».

Mientras tanto, Estados Unidos lideraría una nueva iniciativa para entrenar, equipar y examinar a una fuerza de seguridad dirigida por palestinos que pudiera tomar el relevo de la misión provisional y centrarse en mantener la ley y el orden. Lo estipuló diciendo que la Autoridad Palestina tendría que someterse a importantes reformas: tendría que ser transparente, tener una gobernanza responsable y mucho más.

El plan era claro: no habría desplazamientos forzados de habitantes de Gaza, Hamás sería destituido del poder y desarmado, y una nueva entidad gobernante ocuparía su lugar.

INTENTE por un momento olvidar que se trata de un plan elaborado por el expresidente Joe Biden y presentado por Blinken, y compárelo simplemente con lo que se dio a conocer el pasado lunes por la noche en Washington, lo que ahora se conoce como el plan de 20 puntos de Trump. ¿Es realmente tan diferente en lo esencial?

Esto no quiere decir que Israel debiera haber aceptado la visión de Biden y Blinken en aquel momento. Blinken empezó a hablar de volver a la senda de la solución de dos Estados pocas semanas después de la masacre del 7 de octubre, algo que a los israelíes les parecía una locura en aquel momento. Esto hizo que la resistencia a su idea, incluso en enero, fuera algo natural. Tampoco está nada claro que Biden hubiera conseguido en ese momento el apoyo de los países árabes, como ahora afirma haber hecho Trump. En enero, decenas de rehenes permanecían en Gaza. ¿Habrían aceptado Israel o Hamás esa fórmula? Nadie puede decirlo.

En aquel momento también quedaban sin resolver algunas cuestiones prácticas. ¿Habría sido capaz el Gobierno estadounidense de Biden de convencer a Egipto para que permitiera a Israel mantener su presencia militar a lo largo del corredor de Filadelfi, la franja de tierra entre Gaza y Egipto que durante décadas ha sido la principal vía para el contrabando de armas? Si se le hubiera negado a Israel dicha presencia, ¿habría reanudado Hamás su rearme? ¿Y qué habría pasado con la inminente confrontación con Irán, que seis meses después estalló en una guerra de 12 días? Si la guerra de Gaza hubiera terminado en enero, ¿habría podido Israel seguir adelante con el ataque a Irán?

Aunque esto es importante, no es la cuestión fundamental. Lo más relevante es que el esbozo de cómo debía terminar esta guerra era visible desde el principio. Las líneas generales nunca fueron un secreto. Sin embargo, en lugar de preparar a los israelíes para esa realidad, los dirigentes de Jerusalén intentaron venderles ilusiones.

Se nos dijo que creyéramos en la «victoria total», un eslogan impreso en gorras y repetido sin cesar por el primer ministro. Los ministros hablaban de una anexión «a la vuelta de la esquina» y de la reconstrucción de los asentamientos dentro de Gaza, casi dos décadas después de la retirada. Ahora sabemos que se trataba de fantasías, no de estrategias.

Imaginemos que se hubiera tomado un camino diferente. Imaginemos que, al principio de la guerra, Israel hubiera reconocido que el régimen de Hamás acabaría siendo sustituido y que la Autoridad Palestina, tras una profunda reforma, desempeñaría un papel importante. Imaginemos que, junto con Washington y las capitales europeas, Israel ya hubiera comenzado la labor de reformar la Autoridad Palestina en materia de gobernanza, transparencia y fin del terrible programa «pagar por matar», que recompensa el terrorismo y mancha el liderazgo de Mahmud Abás.

Piensa en cuánto tiempo se podría haber dedicado a una preparación real: la reforma de la educación, la creación de instituciones y la creación de una alternativa de gobierno que tal vez incluso estuviera lista para intervenir una vez que Hamás fuera derrocado. Imagina si el Gobierno israelí hubiera hablado con claridad desde el principio: no sobre la vaga «eliminación» de Hamás, que nadie podía definir en términos operativos, sino sobre la sustitución de su gobierno por una alternativa real. Imaginemos que lo hubiera vinculado a un horizonte político, uno que pudiera devolver a la región a la vía de la normalización que estaba al alcance de la mano con Arabia Saudí el 6 de octubre.

En cambio, el mensaje proyectado al mundo fue uno de destrucción sin un día después. Los ministros hablaron de anexión y asentamientos en Gaza y dieron la impresión de que eso era lo que significaba la guerra para Israel.

¿Una articulación más honesta del final del juego habría reducido la hostilidad global? Quizás. Como mínimo, habría dado a Israel una base más sólida en los foros internacionales. En cambio, al aferrarse a eslóganes y fantasías, Israel contribuyó a su creciente aislamiento.

A pesar de todo esto, hoy en día, la pregunta «¿qué pasaría si…?» es menos relevante. En vísperas del Yom Kippur, cuando se escribe este artículo, seguimos esperando a saber si Hamás aceptará el plan de Trump, liberará a los rehenes y pondrá fin a esta guerra. Si no es así, sabemos que los combates continuarán.

PERO HAY otro punto que los israelíes deben tener en cuenta. Incluso Donald Trump, el hombre al que el primer ministro Benjamin Netanyahu llama «el mejor amigo que Israel ha tenido nunca» en la Casa Blanca, ha expresado su apoyo a un Estado palestino. No es la primera vez. En su primer mandato, Trump presentó el plan «Paz para la prosperidad», que también incluía la creación de un Estado palestino. Entonces, Netanyahu también estaba rodeado de personas que pensaban que estaban a punto de conseguir la anexión y, en cambio, obtuvieron un plan con un futuro Estado palestino.

Ahora, una vez más, Trump ha dicho abiertamente que respalda un Estado palestino. Incluso ha reconocido que Netanyahu no lo apoya, pero ha reiterado que cree que, en última instancia, es el camino correcto.

Esto debería obligarnos a enfrentarnos a una pregunta seria: ¿dónde queremos estar dentro de 10, 15 o 20 años? Reconozco que es difícil plantearse esta pregunta cuando la guerra aún continúa, los rehenes siguen cautivos y los soldados siguen poniendo en peligro sus vidas. Las heridas del 7 de octubre aún están abiertas.

Sin embargo, precisamente por eso, vale la pena planteárselo. Si incluso Trump, el supuesto mejor amigo de Israel, nos dice dos veces, tanto antes como después del 7 de octubre, que apoya un Estado palestino, ¿no debería eso indicar a Jerusalén cuál es el consenso internacional? Si Israel sigue negándose a presentar su propio plan, otros seguirán presentando el suyo.

Israel puede liderar o ser liderado. Puede moldear el resultado de esta guerra y el futuro de Gaza y de este conflicto, o puede esperar a que todos los demás —en Washington, El Cairo, Riad y otros lugares— decidan por él. Las consignas de «victoria total» no cambiarán esa realidad. Lo que la cambiará es el valor de hablar con honestidad sobre hacia dónde nos dirigimos y preparar al público israelí para las decisiones que nos esperan.

En el momento de escribir estas líneas, la guerra sigue en curso, los rehenes siguen cautivos y no sabemos si el dolor del 7 de octubre desaparecerá alguna vez por completo. Pero ha llegado el momento de abordar la cuestión no solo de cómo luchar contra Hamás, sino también de qué es lo que queremos que suceda aquí. Como hemos visto esta semana, cuando no lo hacemos, otros lo hacen por nosotros.

Autor: Yaakov Katz

Fuente: The Jerusalem Post