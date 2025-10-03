Hamás ha transmitido su respuesta a los mediadores sobre la propuesta estadounidense, según informe

Itongadol.- La cadena Al Jazeera informó que Hamás presentó su respuesta formal a la propuesta impulsada por Estados Unidos para alcanzar el fin de la guerra en Gaza. De acuerdo con el medio, la respuesta fue transmitida a través de los canales habituales de mediación, aunque hasta el momento el grupo islamista no ha publicado ningún comunicado oficial que lo confirme.

La iniciativa de Washington, presentada recientemente por el presidente Donald Trump y su equipo de seguridad, contempla un alto el fuego acompañado de la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás, la salida gradual de las Fuerzas de Defensa de Israel de la Franja y la creación de un mecanismo internacional para la reconstrucción del territorio.

Al Jazeera no ofreció detalles sobre el contenido de la respuesta, ni sobre si Hamás acepta total o parcialmente las condiciones planteadas. Sin embargo, fuentes palestinas citadas en reportes previos habían anticipado que el movimiento veía con recelo algunos puntos clave, como la exigencia de entregar de inmediato a todos los secuestrados y el desarme de sus milicias.

El anuncio ocurre en un momento de fuerte presión internacional para que se logre un acuerdo que ponga fin a los combates, mientras continúa el deterioro humanitario en Gaza y se multiplican los llamados de gobiernos árabes y europeos para alcanzar un cese de hostilidades.