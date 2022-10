Entierran al sargento Ido Baruch rodeado de amigos y seres queridos

AJN/Itongadol.- El sargento de 21 años Ido Baruch, que sirvió en la unidad de élite Sayeret Givati ​​y murió en un ataque terrorista cerca del poblado de Shavei Shomron en el norte de la Margen Occidental, fue sepultado el miércoles.

Más de mil amigos y familiares acudieron al cementerio de Gedera para acompañarlo en su último viaje.

El padre del joven soldado dijo Kadish por él, seguido por el teniente coronel Trial Gonen, comandante de Sayeret Givati: «Ido, estamos aquí conmocionados y dolidos por la pérdida inimaginable».

«Recuerdo las conversaciones que tuvimos sobre ir al curso de oficiales. Era importante para mí que fueras al curso y regresaras a nosotros como comandante. Fuiste un comandante venerado y querido, actuaste con determinación y coraje. Ido tenía un espíritu de dedicación y amor por la gente. Ido, te extrañaremos mucho”, dijo Gonen.

Handi, un amigo de la familia, también le rindió homenaje: «¿Qué se puede decir de un chico que es un ángel, hermoso, la sal de la tierra? No hay palabras que puedan describir el vasto vacío. Ido fue asesinado mientras trabajaba duro en la obra sagrada de proteger a Israel. Es un hijo de todos nosotros».

“Todos estamos conmocionados y dolidos por la caída de Ido, quien era uno de los pilares de la tribu, una figura significativa, que hacía felices a todos como DJ. Ido, el niño venerado, murió en el terrible ataque. Ido sabía reír», Racheli y Alon, los líderes de la tribu Shahar Scout, dijeron de Ido.

«Era maravilloso estar cerca tuyo, hermano. Hablamos ayer. Fuiste especial, en tu alegría y tu amor por todos. Gracias por todo».

«Mi Ido: No puedo imaginar que me despertaré por la mañana y no estarás a mi lado. Ido y yo estuvimos juntos durante tres años y todos sabían que sería para siempre. No creíamos que nos separarían. Siempre permanecerás en mi corazón. Gracias por enseñarme sobre el amor verdadero», dijo la pareja de Ido, Roni.

“Nuestro Ido: Es difícil pensar en ti en este momento y escribir una carta de despedida. Fuiste nuestro hijo durante los últimos tres años. Fuiste adorado por tus amigos. Quedarás grabado en nuestros corazones”, dijo el padre de Roni.

El siguiente en pronunciar una elegía fue Ilai, miembro del equipo de Baruch en Sayeret Givati. «No podemos aceptar lo que pasó. Sos sangre de nuestra sangre. Dos años que hemos sido una gran familia. Eras el primero en ofrecerte como voluntario para cualquier tarea. Hace dos semanas, los muchachos del equipo estaban en un viaje a Grecia, ¿quién iba a creer que era la última vez? No te olvidaremos. Siempre, siempre serás parte de nuestro equipo».

El jefe del Concejo de Gedera, Yoel Gamliel, les dijo a los padres de Baruch que “no hay chicos como él. Criaron a un chico con valores, virtudes y fortalezas. Haría cualquier cosa por la comunidad. Un día vino y realizó un bat mitzva para una niña discapacitada. No saben lo feliz que estaba esa niña gracias a él. Es un chico especial que tuvo mucho amor para dar. Me duele el corazón. Estamos orgullosos de ti. Te recordaremos, continuaremos tu camino. Antes que ser un combatiente de las FDI eras un combatiente de la comunidad».

Cerca del final del funeral, la madre de Ido fue la última en hablar. «Todo comenzó hace 21 años. A Ido, un chico divertido, un chico especial y único, siempre le gusta dar y ayudar a todos los que puede. El superorganizador, un DJ talentoso, un activista clave en los scouts, un cadete honrado en el IDF, una figura admirable».

«Seguiste el camino del voluntariado. Ya entonces estaba claro que el servicio de combate era para ti. Nos llenábamos de orgullo en la marcha final. Nos reíamos de que no sabías perder en un juego. Pensaste convertirte en oficial, pero luchaste y dudaste. No estabas maduro entonces, pero al final, tomaste una decisión. Fuiste el sargento de la compañía más destacado en dos años. Fuiste el mejor posible, tocaste a todos. Te amamos, nuestro muchacho, estamos orgullosos de ti».