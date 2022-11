EE.UU. Comentarista política de derecha: Pueden leer Mein Kampf en Amazon

AJN/Itongadol.- La destacada comentarista política estadounidense de derecha Candace Owens informó recientemente al público que se puede pedir Mein Kampf de Hitler en Amazon.

Habló sobre esto en el contexto de los comentarios recientes del jugador de la NBA Kyrie Irving sobre un controvertido libro convertido en película, que actualmente está ganando popularidad en Amazon.

«Saben lo que siento por la libertad de expresión», dijo Owens. «Creo que la gente tiene derecho a estar equivocada. La gente tiene derecho a recibir información. La gente tiene derecho a leer lo que quiera. Pequeño recordatorio: si van a Amazon ahora mismo, pueden pedir y leer Mein Kampf. No es un respaldo a Adolf Hitler leer un libro de texto histórico [sic]. Simplemente no lo es. Y la idea de que deberíamos estar censurando toda esta información y que nadie debería verla porque hirió a algún grupo de personas, para mí, para mí no encaja con nuestros derechos de la primera enmienda.»

Owens también enfatizó el hecho que Kyrie Irving está siendo castigado, mientras que Amazon está ganando mucho dinero por el hecho que se convirtió en un artículo de mayor venta. «Toda la vida de Kyrie Irving está en juego», dijo. «Nadie está hablando de Amazon».

Esta no es la primera vez que Owens usa a Hitler para demostrar algo. En febrero, The Washington Post la citó diciendo:

“Era un nacionalsocialista. Pero si Hitler solo quería hacer grande a Alemania y que las cosas funcionaran bien, bueno, está bien. El problema es que él quería, tenía sueños fuera de Alemania. Quería globalizar. Quería que todos fueran alemanes, que todos hablaran alemán. Mirar de otra manera. Para mí, eso no es nacionalismo. Al pensar en cómo podríamos ir mal en el futuro, realmente no tengo ningún problema con el nacionalismo. Realmente no lo tengo. Creo que está bien.»

Hace dos semanas, Owens expresó que la Liga Antidifamación (ADL) crea más antisemitismo, al compartir un tuit de un activista antiisraelí que afirmaba que la ONG creaba la inseguridad judía para justificar el sionismo.

«Solo trabaja para dividir más a los grupos; en esta circunstancia, a los judíos».

Irving se ha enfrentado a fuertes críticas desde que publicó un enlace en Twitter a esa película de 2018 y defendió su publicación durante el fin de semana. Desde entonces, el siete veces All-Star eliminó la publicación de Twitter.

Publicando en Instagram, se disculpó con aquellos «heridos por los comentarios de odio hechos en el documental» y dijo que asumía toda la responsabilidad por su decisión de compartir el contenido con sus seguidores.

Irving dijo que la película «contenía algunas declaraciones, narraciones y lenguaje antisemitas falsos que no son verdad y son ofensivos para la raza/religión judía».

“Quiero aclarar cualquier confusión sobre mi posición en la lucha contra el antisemitismo al disculparme por publicar el documental sin contexto y una explicación fáctica que describa las creencias específicas en el documental con las que estoy de acuerdo y en desacuerdo”, escribió Irving.

La suspensión y la disculpa de Irving siguen a una controversia generada por Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West, quien fue suspendido por las plataformas de redes sociales el mes pasado por publicaciones que los usuarios en línea condenaron como antisemitas.

Owens añadió que Irving y West no amenazan a los judíos estadounidenses de ninguna manera concreta y que «la paranoia judía es el resultado» del intento de la ADL de justificar su existencia.

«Cuando uno perturba la economía del trauma y denuncia a las organizaciones sin fines de lucro que se benefician de ello se convierte en su próximo objetivo», señaló.