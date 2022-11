Israel despliega armas robóticas por control remoto en Cisjordania

Itongadol.- Las armas, situadas sobre un abarrotado campo de refugiados palestinos y en una ciudad conflictiva de Cisjordania, utilizan inteligencia artificial para rastrear objetivos. Israel afirma que esta tecnología salva vidas, tanto israelíes como palestinas. Pero los críticos ven un paso más hacia una realidad distópica en la que Israel perfecciona su ocupación indefinida de los palestinos mientras mantiene a sus soldados fuera de peligro.

La nueva arma llega en un momento de gran tensión en Cisjordania, donde los disturbios han aumentado.

Cisjordania, donde los disturbios han aumentado considerablemente durante lo que ha sido el año más mortífero desde 2006. La victoria de la alianza de línea dura del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, que incluye un partido de extrema derecha con estrechos vínculos con el movimiento de colonos, ha hecho temer más violencia.

Recientemente se instalaron dos torretas, cada una de ellas equipada con una lente de vigilancia y un cañón de pistola, en lo alto de una torre de vigilancia erizada de cámaras que dominan el campo de refugiados de Al-Aroub, en el sur de Cisjordania.

Cuando los jóvenes manifestantes palestinos salen a la calle lanzando piedras y bombas incendiarias contra los soldados israelíes, las armas robóticas les lanzan gases lacrimógenos o balas con punta de esponja, dicen los testigos.

Hace aproximadamente un mes, el ejército también colocó los robots en la cercana ciudad de Hebrón, donde los soldados suelen enfrentarse a los residentes palestinos que lanzan piedras. El ejército se negó a comentar sus planes de desplegar el sistema en otros lugares de Cisjordania.

El activista palestino Issa Amro dijo que los residentes de Hebrón temen que la nueva arma pueda ser utilizada indebidamente o pirateada sin rendir cuentas en situaciones potencialmente letales. La gente también se resiente de lo que, según ellos, es una prueba de armamento con civiles, añadió.

«No se trata de un entrenamiento y una simulación para empresas israelíes», dijo. «Esto es algo nuevo que debe detenerse».

No hay soldados junto a las máquinas. En su lugar, las armas se manejan por control remoto. Con sólo pulsar un botón, los soldados situados dentro de una torre de vigilancia pueden disparar a los objetivos seleccionados.

El ejército afirma que el sistema está en fase de prueba y que sólo dispara armas «no letales» utilizadas para el control de multitudes, como balas con punta de esponja y gases lacrimógenos. Los residentes de Al-Aroub dicen que las torretas han empapado repetidamente de gas el campamento de la ladera.

«No abrimos la ventana, no abrimos la puerta. Sabemos que no debemos abrir nada», dijo el comerciante Hussein al-Muzyeen.

Las armas robóticas están cada vez más presentes en todo el mundo, y los ejércitos están ampliando el uso de drones para llevar a cabo ataques letales desde Ucrania hasta Etiopía. Armas por control remoto como el sistema israelí en Cisjordania han sido utilizadas por Estados Unidos en Irak, por Corea del Sur en la frontera con Corea del Norte y por varios grupos rebeldes sirios.

Israel, conocido por sus avanzadas tecnologías militares, se encuentra entre los principales productores mundiales de aviones no tripulados capaces de lanzar misiles guiados de precisión. Ha construido una valla a lo largo de su frontera con la Franja de Gaza equipada con radares y sensores subterráneos y submarinos. En tierra, utiliza un vehículo robótico, equipado con cámaras y ametralladoras, para patrullar las volátiles fronteras. El ejército también prueba y utiliza tecnología de vigilancia de última generación, como el reconocimiento facial y la recogida de datos biométricos de los palestinos.

Las torretas de Al-Aroub fueron construidas por Smart Shooter, una empresa que fabrica «sistemas de control de fuego» que, según dice, «aumentan significativamente la precisión, la letalidad y el conocimiento de la situación de las armas pequeñas». La empresa tiene contratos con docenas de ejércitos de todo el mundo, incluido el Ejército de Estados Unidos.

En su intervención en la sede de la empresa en el kibutz Yagur, en el norte de Israel, el director ejecutivo Michal Mor dijo que el arma requiere una selección humana de los objetivos y las municiones.

«Siempre hay un hombre en el bucle que toma la decisión sobre el objetivo legítimo», dijo.

Dijo que el sistema minimiza las bajas al distanciar a los soldados de la violencia y limita los daños colaterales al hacer que los disparos sean más precisos.

En una zona densamente poblada como Al-Aroub, dijo que los soldados pueden vigilar a personas concretas en una multitud y fijar la torreta en partes concretas del cuerpo. El sistema sólo dispara después de que los algoritmos evalúen factores complejos como la velocidad del viento, la distancia y la velocidad.

El ejército dijo que estas salvaguardias minimizan el riesgo para los soldados y mejoran la supervisión de sus actividades. También dijo que la tecnología permite a los soldados apuntar a zonas «menos sensibles» del cuerpo para minimizar el daño y evitar disparar a los transeúntes.

«De este modo, el sistema reduce la probabilidad de disparos imprecisos», afirmó.

Sin embargo, Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch, dijo que Israel está en un «deslizamiento hacia la deshumanización digital de los sistemas de armas». Al utilizar estas tecnologías, Shakir dijo que Israel está creando «un polvorín para el abuso de los derechos humanos».

En Al-Aroub, los residentes dicen que las máquinas disparan sin previo aviso.

«Es muy rápido, incluso más que los soldados», dijo Kamel Abu Hishesh, un estudiante de 19 años. Describió los enfrentamientos casi nocturnos en los que los soldados asaltan el campamento mientras el cañón automatizado dispara gas lacrimógeno arriba y abajo de la colina.

Paul Scharre, vicepresidente del think tank de Washington Center for a New American Security y antiguo francotirador del ejército estadounidense, afirmó que, sin emoción y con una mejor puntería, los sistemas automatizados pueden reducir potencialmente la violencia.

Pero dijo que la ausencia de normas internacionales para los «robots asesinos» es problemática.

De lo contrario, dijo, es sólo cuestión de tiempo que estos sistemas automatizados estén equipados para usar la fuerza mortal.