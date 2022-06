Inteligencia artificial identifica a la madre de una estrella del rock en fotos de la Shoá

AJN/Itongadol.- La estrella del rock Geddy Lee encontró fotos nunca antes vistas de la familia de su madre gracias a un nuevo esfuerzo para aplicar tecnología de reconocimiento facial de inteligencia artificial a fotografías de la Shoá.

La madre de Lee, la sobreviviente de la Shoá Mary Weinrib, murió el pasado verano boreal a los 95 años, pero los investigadores de la tecnología de inteligencia artificial From Numbers to Names lograron encontrar una foto de Weinrib de su tiempo en el campo de personas desplazadas en Bergen-Belsen, una foto que luego llevó a Lee a encontrar otras fotos de la familia extendida de su madre en la colección de fotografías de Yad Vashem.

Aparte de su amor por cocinar y hornear para su familia durante las festividades judías, Weinrib fue una de las primeras seguidoras de la banda de Lee, Rush. La serie documental From Cradle to Stage, creada por el músico de Foo Fighters Dave Grohl, explora la influencia de las madres en sus hijos estrellas del rock. El episodio final de la primera temporada del año pasado se centra en la relación de Weinrib y Lee.

Creado por Daniel Patt, un ingeniero de Google y descendiente de cuatro sobrevivientes de la Shoá, From Numbers to Names les permite a los usuarios cargar una foto y luego sugerir otras diez fotos con caras que podrían coincidir. La tecnología ahora está siendo utilizada por la colección de fotografías del Museo Conmemorativo de la Shoá de los Estados Unidos. La colección del museo, que ya tenía más de 34.000 fotos, ahora incluirá acceso a 1 millón de fotos adicionales para “mejorar el alcance y la calidad de la herramienta”, según el sitio web From Numbers to Names.

Patt dijo que se inspiró para crear un producto de inteligencia artificial durante un viaje de 2016 al Museo POLIN sobre la historia judía polaca en Varsovia. “No podía quitarme la sensación que potencialmente había pasado por delante de una foto de un miembro de la familia sin siquiera saberlo”, dijo.

“No hacemos afirmaciones basadas en software sobre las identificaciones y les dejamos este juicio a las personas que usan el sitio”, dijo Patt. «Simplemente mostramos los resultados, con puntajes de similitud, y dejamos que las personas decidan si los resultados contienen una identificación positiva».

Patt dice que N2N ha analizado casi 500.000 fotos con alrededor de 2 millones de rostros y espera asociarse con museos, escuelas, instituciones de investigación y otras organizaciones educativas sobre la Shoá para compartir identificaciones. N2N también está comenzando a analizar videos del archivo de películas y videos de Steven Spielberg en el Museo de la Shoá de los Estados Unidos.

La tecnología de inteligencia artificial se ha utilizado ampliamente para preservar y presentar testimonios de la Shoá en los últimos años. El segundo caballero Doug Emhoff habló recientemente con un bot de inteligencia artificial de video interactivo de un sobreviviente de la Shoá en la Fundación Shoá de la Universidad de California del Sur.

Otro hijo famoso de sobrevivientes de la Shoá es la flamante primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, cuyo padre, Joseph Bornstein, se suicidó cuando tenía 11 años.

Joseph y sus tres hermanos, Isaac, Albert y León, nacieron de inmigrantes judeopolacos en Bélgica. La familia huyó de ese país a Francia en 1940 cuando Alemania invadió Europa Occidental.

Joseph Bornstein fue arrestado por las fuerzas de ocupación y deportado a Auschwitz cuando era adolescente en 1943 junto con su hermano Isaac. León Bornstein fue asesinado en el campo de exterminio de Majdanek en la Polonia ocupada. Albert Bornstein, nacido en 1930, fue asesinado en Auschwitz.

Pero Isaac y Joseph, quienes sirvieron en la resistencia francesa antes de su arresto, según un testimonio filmado de Isaac, sobrevivieron hasta que Auschwitz fue liberado en 1945 y regresaron a Francia. Profundamente traumatizado, Joseph se suicidó en 1972, cuando tenía 48 años.

Sufría de epilepsia y otros problemas médicos pero, según Isaac, “nunca superó Auschwitz”.