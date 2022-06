Hamás difunde imágenes del cautivo israelí Hisham al-Sayed

AJN/Itongadol.- Las Brigadas al-Qassam de Hamas publicaron el martes imágenes del árabe israelí Hisham al-Sayed, que ha estado cautivo por el grupo terrorista en la Franja de Gaza desde 2015, que muestran a al-Sayed en la cama con una máscara de oxígeno.

El video también muestra la tarjeta de identificación de al-Sayed y una transmisión de Al-Jazeera de fondo.

La Oficina del Primer Ministro respondió al anuncio el martes por la tarde, diciendo que «Hamas tiene detenidos a dos civiles mentalmente enfermos, enfermos y que sufren, en violación de todas las leyes y regulaciones internacionales».

“Distribuir un video de una persona enferma es un acto atroz y desesperado”, agregó la PMO, y enfatizó que Israel responsabiliza a Hamas por la salud de sus ciudadanos cautivos.

“Hisham al-Sayed no es un soldado, sino un ciudadano israelí con una enfermedad mental que cruzó la frontera hacia la Franja de Gaza varias veces antes”, dijo la PMO. “Hamas está retrasando cualquier posibilidad de un acuerdo. Las acciones de Hamas son una prueba de que se trata de una organización terrorista cínica y criminal”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dijo que “Israel considera a Hamás directamente responsable de la difícil situación de sus ciudadanos en violación del derecho internacional”.

Al-Sayed y Mengisto padecen una enfermedad mental y, como tal, «tenerlos cautivos durante años es un acto de crueldad inconcebible».

Agregó que el aferramiento de Hamás a los cuerpos de Goldin y Oron Shaul está “pisoteando todos los límites de la moralidad y el derecho internacional”.

“Las acciones de Hamás son prueba de que es una organización terrorista despreciable que mantiene como rehenes a los ciudadanos de Gaza que pagan el precio de sus acciones”, dijo Lapid.

“Hago un llamado a la comunidad internacional, incluida la Organización Mundial de la Salud, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las organizaciones que se ocupan de los enfermos mentales, para que condenen a Hamás por su comportamiento inhumano y exijan que actúe de conformidad con el derecho internacional”, dijo Lapid.

Israel continuará “haciendo todo lo posible” para garantizar que sus ciudadanos y los cuerpos de sus soldados sean devueltos, dijo Lapid.

Hamas había anunciado el lunes que la salud de uno de los cautivos que tiene se estaba deteriorando y prometió publicar la «confirmación» del reclamo.

Se entiende que Hamás tiene cautivos a dos civiles israelíes, ambos con enfermedades mentales. Se cree que a consecuencia de esta enfermedad cruzaron a Gaza.

El residente de Ashkelon, Avera Mangistu, originario de Etiopía, ha estado cautivo desde que ingresó a Gaza en septiembre de 2014. Al-Sayed, de la ciudad beduina de al-Hura en el Negev, ingresó a Gaza en abril de 2015.

Por separado, también se cree que Hamas tiene los restos de dos soldados muertos en la guerra de Gaza de 2014: el teniente Hadar Goldin y el sargento Oron Shaul.

La salud de un cautivo israelí retenido por Hamas se ha deteriorado, anunció el lunes por la tarde Abu Obedia, portavoz de las Brigadas Izzadin al-Qassam de Hamas.

La «confirmación» del reclamo se dará a conocer «en las próximas horas», dijo Obedia.

Hamas ha utilizado previamente el tema de los rehenes israelíes como moneda de cambio para lograr objetivos políticos como la liberación de prisioneros de las cárceles israelíes. Las declaraciones sobre el bienestar de los rehenes a menudo se ven en Israel como una guerra psicológica por parte del grupo terrorista.

La declaración de Hamas se produce dos semanas antes de la visita prevista del presidente estadounidense Joe Biden a la región el 13 de julio.

La familia Goldin ha encabezado la campaña para presionar a Hamás para que libere a sus rehenes israelíes. La campaña ha intentado, sin éxito, vincular el paso de mercancías a Gaza con la liberación de sus seres queridos.

“Hamas ha demostrado esta noche que es una organización terrorista cínica y criminal, que retiene a civiles con enfermedades mentales en violación de todas las convenciones y leyes internacionales, así como los cuerpos de soldados de las FDI”, dijo la Oficina del Primer Ministro.

“Hamas es el responsable del bienestar de los civiles cautivos. El Estado de Israel continuará sus esfuerzos, con la mediación de Egipto, para restaurar a los cautivos y desaparecidos con responsabilidad y determinación”.

El primer ministro Naftali Bennett inicialmente había mantenido una línea dura después de la guerra de Gaza, lo que brevemente dio lugar a la posibilidad de que se estuviera trabajando en un acuerdo.

Hubo cierta esperanza inicial de que se pudiera llegar a un acuerdo de alto el fuego indirecto con Hamas, que incluiría la liberación de los rehenes. Pero a medida que pasaban los meses, quedó claro que tal alto el fuego no se produciría de inmediato.

A principios de este mes, un exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional conocido como “Maoz” dijo a la radio KAN Reshet Bet que Israel había estado “muy cerca” de llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros para devolver a los israelíes cautivos en la Franja de Gaza.

Maoz lamentó que el tema de los cautivos no se haya discutido recientemente y dijo que Israel necesita establecer líneas rojas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar con incentivos económicos a Hamas hasta que se resuelva este problema.

“Tenemos dos civiles y dos soldados [muertos] que están allí, y esto debe estar siempre frente a nuestros ojos; debemos hacer todo lo posible para devolverlos”, dijo. “Hamas necesita entender que hay una línea, una línea fuerte, y no una línea que se difumina todo el tiempo y se cruza. Creo que estuvimos muy cerca de una solución con respecto a los cautivos y faltando, nuevamente, por razones en las que no quiero entrar en este momento, no llegamos a una solución”.

El lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador adjunto de los Estados Unidos, Richard Mills, pidió el intercambio de «restos humanos» en poder de los palestinos e Israel.

“Estamos preocupados por la práctica actual de utilizar restos humanos como moneda de cambio”, dijo Mills.

Señaló que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, se reunió con la madre de Hadar, Leah Goldin, el mes pasado.

“Seguimos desalentados por la crueldad de negarle a una familia la capacidad de llorar adecuadamente a su ser querido”, dijo Mills. “Muchas familias palestinas también conocen este sufrimiento, ya que hay restos palestinos que tampoco han sido devueltos a sus familias. Los restos humanos deben ser devueltos a sus familias de forma inmediata e incondicional”.