Coronavirus. Desde Israel los rabinos convocan para hoy a un rezo mundial ante el avance de la enfermedad

Itongadol.- El Gran Rabinato de Israel convocó para hoy a una oración mundial para pedir por el fin del coronavirus luego de que la pandemia dejó más de 18.000 personas muertas y se diagnosticaron más de 400.000 casos de infección en 175 países y territorios.

«Día de suplica universal con ayuno para quitar la enfermedad del coronavirus de adentro nuestro», dice el comunicado emitido por el Gran Rabinato de Israel para esta oración que convoca a «todos los rabinos de Israel y el mundo».

La oración está convocada para las 16.30, hora de Israel, y será realizada cada uno desde su lugar respetando las medidas de aislamiento dispuestas por las autoridades sanitarias.

En este contexto, los rabinos y maestros de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires (ACISBA) y de la Organización Judía Mundial para la Juventud Menora, transmitieron su apoyo y solidaridad en estos momentos de perturbación a causa del virus que afecta a la humanidad entera.

«Exhortamos a todos a cumplir las normas sanitarias que emanan del gobierno con la mayor rigurosidad. Fortalecer la fe en Dios por medio del rezo y el estudio de la Torá, y no caer en estados de pánico. Hemos dispuesto como lo indica nuestra Torá (Tratado de berajot 5 y tratado de taanit), una convocatoria a rezar y reflexionar para purificar nuestros corazones y confiar en Dios, que nos cuida y protege de toda contingencia. Como está escrito: “aunque transitare en los caminos de las tinieblas, no me acontecerá el mal, porque Dios está conmigo», expresaron en un comunicado.

Asimismo indicaron: «Por ello, convocamos en coordinación con los Grandes Rabinos de Israel y el resto del mundo a toda la comunidad, que desde sus casas, elevemos tefilot y plegarias. Mujeres, varones y especialmente los niños,

que sus voces puras llegan al cielo. Lo haremos todos, desde nuestros hogares, el día miércoles 25 de marzo a las 10.00 am, víspera de Rosh Jódesh (comienzo del mes) Nisán, que es el mes de la Salvación según la tradición hebrea».

«A la espera de que pronto termine esta situación y seamos dignos de las bendición del cielo, saludamos a

todos con deseos de salud y paz», concluye el mensaje.

El director Jabad Lubavitch Argentina, rabino Tzvi Grunblatt, también envió su mensaje a reflexionar y orar desde nuestras casas por el fin de la pandemia que sacude al mundo desde hace tres meses.