Ucrania: Zelensky cita los Salmos Judíos

Itongadol.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien estuvo en Londres para conversar con legisladores del Reino Unido el miércoles, citó los Tehilim, el Libro de los Salmos de la Biblia, como una analogía de la guerra en curso de Rusia contra Ucrania.

El libro del que citó Zelesnky le fue entregado como regalo por su cumpleaños según el calendario judío, el 17 de shvat, que por cierto cayó miércoles. Su cumpleaños en el calendario gregoriano tuvo lugar el 25 de enero.

El libro, una edición especial del Libro de los Salmos encuadernada en cuero y traducida en su totalidad al ucraniano nativo de Zelensky, le fue entregado al presidente durante su última reunión con el vicepresidente de la Federación de Comunidades Judías de Ucrania, el rabino Raphael Rotman, hace varios días.

El regalo también incluye un grabado de su nombre completo: Volodymyr Oleksandrovych Zelensky.

El presidente ucraniano citó los versículos 4-7 del capítulo 3 de Tehilim: «Pero Tú, oh Señor, eres un escudo a mi alrededor, mi gloria y Quien levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y El me respondió desde Su santo monte hasta la eternidad. No les temeré a diez mil personas que se han levantado contra mí alrededor».

Zelensky explicó que “si les prestan atención a los Salmos de David, prestarán atención a la frecuencia con la que le pide al Señor que escuche sus oraciones. Nunca sabemos si nuestra oración se ha acercado a la perfección y si el Señor la escuchó».

“Es por eso que en tiempos difíciles, cuando perdemos a seres queridos, cuando la gente pierde a hijos, cuando se lleva a cabo una guerra criminal contra tu pueblo, la fe puede tambalear. Sucede que la gente piensa que D’s no escucha y no escuchará la oración. Es importante para nosotros, como líderes de naciones, resistir a la desesperación».

Zelensky enfatizó además que las palabras escritas en los Tehilim y su determinación “equilibran las dudas que se encuentran más adelante en el libro».

“Porque esto es confianza en el Señor, que oye y ve lo que hay en el corazón de la persona”, dijo.

Zelensky visitó Gran Bretaña el miércoles para recoger ayuda y se comprometió a entrenar a pilotos ucranianos en aviones de combate avanzados de la OTAN, un gran paso simbólico en el apoyo militar occidental contra la invasión de Rusia.

Ucrania afirmó que las últimas 24 horas han sido las más mortíferas de la guerra hasta el momento para las tropas rusas, mientras Moscú seguía intensificando su asalto invernal en el Este, llevando al campo de batalla a decenas de miles de tropas recién movilizadas.

Cerca de la localidad de Maryinka, a unos 30 kilómetros de la ciudad oriental de Donetsk, una unidad de infantería de Marina ucraniana disparó cohetes contra posiciones rusas desde un sistema de lanzamiento de la era soviética.

Kiev y Occidente afirman que Rusia ha estado enviando tropas y mercenarios al este de Ucrania en las últimas semanas con la esperanza de poder reivindicar nuevas conquistas cuando se cumpla el primer aniversario de su invasión a gran escala, a finales de este mes.

El ejército ucraniano aumentó en 1.030 el número de militares rusos muertos durante la noche, hasta 133.190, y describió el aumento como el más alto de la guerra hasta el momento. Por su parte, Rusia declaró haber infligido 6.500 bajas ucranianas en el mes de enero.

La guerra entra pronto en su segundo año en un momento crucial, en el que Moscú intenta recuperar la iniciativa mientras Kiev aguarda a que los tanques occidentales monten una contraofensiva más adelante en 2023.

En las últimas semanas, Rusia ha conseguido sus primeros avances en medio año. Sin embargo, han sido graduales, ya que Moscú aún no ha capturado algún centro de población importante en su campaña de invierno, a pesar de los miles de muertos.

Los combates se han centrado durante meses en torno a la ciudad ucraniana de Bajmut, en la provincia oriental de Donetsk, que antes de la guerra tenía unos 75.000 habitantes. Rusia ha hecho claros progresos para rodearla tanto por el Norte como por el Sur, pero Kiev afirma que su guarnición resiste.