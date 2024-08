Israel temió que el rehén liberado pudiera ser un agente de Hamás

Itongadol.- Farhan al-Qadi, el rehén árabe israelí rescatado de Gaza el martes, parece haber sido encontrado por casualidad durante una operación israelí para capturar una red de túneles de Hamás bajo el sur de Gaza, según dos altos funcionarios israelíes.

Un equipo dirigido por la Flotilla 13, la versión israelí de los Navy SEALs, estaba peinando los túneles en busca de señales de combatientes de Hamás cuando, para sorpresa de las fuerzas, encontraron al Sr. al-Qadi solo, sin guardias, en una habitación a unos 25 metros bajo tierra, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los periodistas.

Al-Qadi, el octavo rehén vivo liberado en una operación de rescate, es el primero en ser liberado de un túnel en lugar de una casa y el primer árabe. A diferencia de los otros siete, el Sr. al-Qadi fue liberado sin luchar, dijeron los funcionarios. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar de un asunto delicado.

El martes por la noche seguían apareciendo detalles sobre el rescate y había versiones contradictorias sobre cómo se produjo. Las versiones anónimas de los funcionarios parecían contradecir el primer anuncio del ejército sobre el rescate de Al Qadi, que un portavoz militar describió como una «compleja misión de rescate» basada en «información de inteligencia precisa».

Después de que The New York Times publicara una primera versión de este artículo, el ejército emitió un comunicado más ambiguo que no hacía referencia a información de inteligencia precisa. En su lugar, decía que el Sr. al-Kadi había sido rescatado durante una operación «en un complejo sistema subterráneo donde se sospechaba que había rehenes, junto con presencia de terroristas y explosivos».

Aunque el hallazgo del Sr. al-Kadi haya sido casual, la presencia de rehenes en túneles no es inesperada. Hamás ha mantenido rehenes en los túneles durante toda la guerra, y los soldados registran habitualmente los túneles en busca de indicios de su presencia.

El ejército israelí sigue tratando de entender por qué el Sr. al-Qadi fue descubierto por su cuenta, aparentemente abandonado por sus captores, dijeron los funcionarios.

Según una tercera persona informada de su rescate, los soldados que lo encontraron temieron en un primer momento que Al Qadi, miembro de la minoría árabe beduina de Israel, pudiera ser un agente de Hamás, pero enseguida se dieron cuenta de que era un ciudadano israelí capturado el 7 de octubre. Los funcionarios dijeron que Al Qadi parecía débil y desnutrido. Le faltaba energía para salir del túnel por sus propios medios.

Alrededor de 250 personas fueron capturadas, algunas de ellas muertas, durante la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre. Más de 100 fueron liberadas en un acuerdo en noviembre, mientras que decenas más han muerto en cautiverio, incluso por fuego israelí. Aproximadamente 100 permanecen aún en Gaza.

Medios árabes circulan en sus redes sociales, que la resistencia palestina liberó al prisionero Farhan al-Qadi, que posee pasaporte israelí, de origen palestino y musulmán, llevándolo fuera de las fronteras del sur de la Franja de Gaza para regresarlo con su familia porque había sido arrestado. por error.

Fuente: The New York Times

Por: Ronen Bergman y Patrick Kingsley