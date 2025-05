Un nuevo grupo de ayuda a Gaza dice que ya está abierto un segundo centro de distribución, también en Rafah

La Fundación Humanitaria de Gaza afirma que ha abierto con éxito su segundo centro de distribución de ayuda en Gaza, tras la puesta en marcha de su primer emplazamiento el lunes.

La GHF «continúa sus operaciones hoy, abriendo otro Centro de Distribución Segura y distribuyendo ayuda sin incidentes», afirma la organización respaldada por Estados Unidos.

«La situación sigue siendo urgente. Pero cada hora se alimenta a más gente», añade.

Según la fundación, ambos centros son ya plenamente operativos.

Ambos están situados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

La GHF afirma que el sitio recién inaugurado entregó «toda la ayuda disponible sin incidentes, por un valor aproximado de 8 camiones».

En total, la GHF afirma que ha distribuido «aproximadamente 14.550 cajas de alimentos», es decir, 840.262 comidas en los dos centros. Cada caja está destinada a alimentar a una media de 5,5 personas durante 3,5 días.

«Las operaciones continuarán ampliándose en los cuatro centros, con planes para construir otros centros en Gaza en las próximas semanas», afirma la fundación.

De los cuatro centros previstos, tres se ubicarán en Rafah, y el cuarto estará algo más cerca del centro de la Franja, al sur del corredor de Netzarim.

Las organizaciones humanitarias han criticado la ubicación de los centros, afirmando que la fundación viola los principios humanitarios al agruparlos en una sola zona, haciéndolos inaccesibles a otros en todo el enclave.

En su declaración, la GHF también se refiere a lo que califica de afirmaciones falsas sobre el inicio de sus operaciones, y a los informes de que miles de gazatíes invadieron brevemente el primer lugar de distribución ayer.

La GHF niega que el lugar fuera invadido o destruido, y dice que había «previsto» sufrir presiones «debido al hambre aguda y a los bloqueos impuestos por Hamás, que crean condiciones peligrosas fuera de las puertas.»

«De acuerdo con el protocolo establecido, durante un breve momento, el equipo de la GHF relajó intencionadamente sus protocolos de seguridad para salvaguardarse de las reacciones de la multitud al recibir finalmente alimentos», dice sobre el incidente de ayer.

En respuesta a la «desinformación que circula por Internet», la Fundación subraya que no se efectuaron disparos contra la multitud palestina y que no hubo víctimas. También dice que no se efectuaron detenciones, ya que «la GHF no tiene autoridad para detener o arrestar».

«Como en todas las situaciones de respuesta de emergencia, especialmente en zonas de conflicto, se espera este tipo de reacción por parte de las poblaciones beneficiarias estresadas y seguimos preparados para continuar proporcionando asistencia vital en caso de que se produzcan interrupciones», afirma el grupo.