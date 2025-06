Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: El ministro de Defensa israelí dijo que Khamenei es “el Hitler moderno, no puede seguir existiendo”

The Jerusalem Post: Ministro de Salud de Israel: El ataque con misiles iraníes contra un hospital es un acto de terrorismo y un crimen de guerra

YNET: Israel ataca el reactor de agua pesada de Arak tras su advertencia de evacuación a la población

Haaretz: Al menos 76 heridos en ataque con misiles iraníes contra Israel; el Centro Médico Soroka sufre un impacto directo

Arutz Sheva: Rollos de la Torá rescatados de una sinagoga alcanzada por un misil

