Israel rechazó en 2013 una proposición para negociar con Irán

Itongadol.- Según un reporte del Canal 13 de Israel, el primer ministro Netanyahu rechazó en 2013 una proposición de Omán para mediar entre Israel e Irán.

El Sultán de Omán, Qaboos bin Said, le propuso al primer ministro un canal de contacto entre los dos países enemigos que hubiera hecho legítimo el diálogo secreto que existía entre los Estados Unidos e Irán y que llevó finalmente al acuerdo nuclear de 2015, bajo el gobierno de Barack Obama.

La iniciativa del Sultán se mantuvo secreta hasta el último tiempo y sólo ayer se hizo pública. Según el reporte, todo empezó a cambiar en el momento que Hassan Rouhani fue electo presidente de Irán en vez de Mahmoud Ahmedinejad. Este último siempre hablaba de la destrucción de Israel, mientras que a Rouhani se lo tomaba como más pacífico que su predecesor.

Ahí es cuando el Sultán vio su oportunidad, ya que por aquellos días, Israel se enteró que existía un canal de contacto entre Estados Unidos e Irán.

Los contactos directos entre Omán e Israel existían ya por varios años y el Sultán creyó que un contacto entre Israel e Irán reduciría la tensión entre los 2 países para evitar lo que podia ser una guerra cercana.

El asesor de seguridad nacional de Netanyahu, Yaakov Amidror, ya había dicho varias veces que no tenía sentido “hablar” con Irán, mientras estos pensaban únicamente en destruir a Israel. Sin embargo, no pensaba así el jefe del Mossad en aquellos días, Tamir Pardo, quien creía que valía la pena considerar la propuesta del Sultán Qaboos.

A pesar de todo, en una reunión entre Netanyahu, Amidror y Pardo, el primer ministro finalmente rechazó la proposición, que Amidror consideró acertada, ya que la relación en esos momentos con el gobierno de Obama no era la mejor e Israel se consideraba “traicionada” por el diálogo entre Estados Unidos e Irán, y Amidror no creía que había que dar un premio a los 2 países por ello al crear un conducto de diálogo con Irán. Por supuesto, Netanyahu prefirió la posición de Amidror a la de Pardo.

El Sultán de Omán, Qaboos bin Said, que falleció el mes pasado, fue el primer líder del golfo que recibió a un primer ministro israelí, a Yitzak Rabin en 1994, e hizo lo mismo con Netanyahu en 2018, lo que le trajo un elogio del primer ministro israelí quien dijo al volver de la visita a Omán, que Qaboos es un líder increíble que trabaja sin cesar para conseguir la paz en nuestra región.