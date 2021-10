OEA: Fernando Lottenberg fue designado como comisionado para combatir el antisemitismo y ya definió sus objetivos

En una entrevista con la Agencia de Noticias AJN, Lottenberg contó como surgió la propuesta y anticipó cuáles serán las prioridades de su gestión. Habló de la relación con las comunidades judías y alertó sobre la preocupación que le genera la efervescencia política de Chile con tono antisemita.

Agencia AJN.- Fernando Lottenberg es un prestigioso abogado constitucionalista de Brasil, su voz es reconocida como un activo defensor de la democracia y los derechos humanos, y recientemente fue nombrado como primer comisionado de la OEA para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo.

En una entrevista telefónica con la Agencia de Noticias AJN, Lottenberg desde San Pablo, definió los principales objetivos de su gestión, cómo hará para que los países que son miembros de la organización adopten la definición de antisemitismo de la la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés) y cuál es en este momento su mayor preocupación.

Ex presidente de la Federación de Comunidades Judías de Brasil y actual miembro de la junta del Instituto de Asuntos Latinoamericanos y Latinos del American Jewish Committee (AJC), el dirigente tendrá mandato por un año.

Por el momento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reserva el derecho de elegir al comisionado y eligió a Rottenberg en la importante lista de candidatos para el nuevo puesto.

A continuación los tramos más importantes de la entrevista con Fernando Lottenberg:

AJN: En principio, ¿cómo surgió la propuesta para ser designado como comisionado de la OEA?

FL: Es un proceso que sigue de algún tiempo a partir del momento que la OEA adoptó el 7 de junio de 2019 la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. En un esfuerzo de la OEA para combatir el antisemitismo y la xenofobía, en julio de este año el secretario general Luis Almagro dispuso la creación del Comisionado de la OEA para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo y empezó un proceso selectivo. Tuvimos una conversación donde el secretario general se decidió por mi nombre. Ahora estamos en el comienzo del proyecto que es construir la estructura, el equipo que va a trabajar en el comisionado.

AJN: ¿Cómo estima que será la estructura del comisionado?

FL: Es algo muy inicial, se trata de para dar una definición de construir guinfil. No hay una estructura montada y vamos a empezar a construir la estructura, buscar un presupuesto y un staff que nos pueda apoyar en esta tarea. En principio como se está trabajando en home office no hubo retorno a las oficinas comenzaré trabajando desde San Pablo y voy a ir Washington y a los países de la región a medida que se levanten las restricciones por la pandemia.

AJN: ¿Cuáles son las expectativas al asumir este importante cargo?

FL: Estoy muy animado con la tarea, nos menos preocupados con el reto que esto pone porque es algo grande que va a requerir un esfuerzo activar este comisionado en los 35 países que forman parte de la OEA. Vamos a atrasar algunas prioridades y promover la implementación de los estados miembros de la definición de antisemitismo que adoptó la OEA de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Además vamos a conseguir medidas para fomentar el conocimiento de qué se trata el antisemitismo.Tenemos que tener claro que la creación del cargo no es un tema para ser tratado solo por la comunidad judía sino que es un problemática que afecta a las sociedades y los países. Cuando hay manifestaciones antisemitas es porque hay algo que no está bien.

AJN: Usted hablar de conseguir medidas, ¿podría profundizar un poco más de qué se trata?

FL: Se trata de incrementar el conocimiento sobre la presencia judía en la región, explicar lo que pasó en el Holocausto. Por ejemplo cuando estuvimos al frente de la CONIB (Confederación Israelita de Brasil) enseguida planteamos la necesidad de incluir la enseñanza del Holocausto a partir del noveno grado. Voy a tratar que los países que no la tienen la incorporen en su curricula. Además vamos a trabajar con todos los comisionados que hay en funciones, existe en Canadá, en Estados Unidos, en al Unión Europea.

AJN: Dentro de su propuesta, ¿cuál es el objetivo que considera esencial?

FL: En principio tener un banco de datos sobre casos de antisemitismo en la región a partir de la información que nos puedan facilitar las distintas comunidades y las organizaciones.Y así ir identificando que tipo de manifestaciones se repiten porque hay varios tipos de antisemitismo y distintas medidas para enfrentarlo.

AJN: ¿Cómo prevé que será la relación con los países miembros teniendo en cuenta que hay gobiernos que no son aliados o amigos de Israel?

FL: Vamos a tener que trabajar con todos los países en un proceso de persuasión y conocimiento. Igualmente no creo que un país que no tenga una posición tan cercana a Israel pueda aceptar actos de antisemitismo en su interior. Podemos estar más a favor o no de Israel, pero la discriminación y la tolerancia pasa por encima de todos. No obstante, voy a buscar los consensos necesarios de los países miembros.

AJN: ¿Cuál fue el primer mensaje que le dio Almagro tras asumir el comisionado?

FL: Pidió hacer un esfuerzo dedicado a estas cuestiones ya que hay un mandato asignado en la resolución que crea la función y estamos en contacto con su gabinete sobre los pasos que estamos tomando. Estimo que en noviembre, más tardar diciembre, podamos estar personalmente para dar los próximos pasos. Recientemente participé en el Foro de Malmo, una iniciativa de la Unión Europea y el Congreso Judío Mundial sobre la lucha contra el antisemitismo. Estuvieron la comisionada del la Unión Europea, Katharina von Schnurbein, y el inspector de Canadá, Irwin Cotler, entre otros. Además estoy hablando con la prensa de la región para detallar de qué se trata y voy a establecer contactos con el comisionado de Canadá y con Deborah Lipstadt, quien fue designada como enviada especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo y se espera que sea confirmada por el Senado norteamericano.

AJN: ¿Por qué surgió esta necesidad de crear un comisionado en la OEA para en cierta manera combatir el antisemitismo?

FL: Creo que el secretario general decidió tomar esta medida como una acción orientada a tomar conciencia en el continente que necesitamos tener un ambiente libre de prejuicio e intolerancia. Estamos viendo en Europa una actitud de antisemitismo violento contra personas, instituciones. A eso se agrega lo que pasó después del conflicto de Gaza y como se transfirió a las comunidad judías del mundo lo que sucedió en Medio Oriente. Esto paso en Estados Unidos como aquí en San Pablo donde aparecieron imágenes de la estrella de David con una esvástica.

AJN: Entonces, ¿el comisionado tendría como espíritu combatir esos hechos?

FL: Se trata de establecer una estructura en el continente y poder construir para que las américas un territorio de aceptación de las diferencias, de acogimiento de quienes fueron inmigrantes y tengamos una sociedad democrática que respeta a las minorías.

AJN: Y en ese contexto, ¿cómo ve el problema del antisemitismo en la región?

FL: Hay preocupación, no solamente en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos, ya que por un lado enfrentamos al antisemitismo tradicional que existe desde la supremacía blanca y que vimos durante la pandemia del coronavirus, a partir de la necesidad de responsabilizar a los judíos por el virus o que son los vendedores de vacunas. También después se dio con conflicto de Israel con Hamas. Y esto hay que se muy claro porque se trata a Israel con un nuevo estándar. Y después tenemos el antisemitismo islámico que es un poco lo sufrieron en la Argentina con los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel. Esto está presente, lo vemos en Europa, en las manifestaciones y en las redes sociales se incrementa constantemente. Por eso hay que trabajar con los proveedores (de internet) e incentivar a que hagan autoregulación al tiempo de y buscar una regulación para que las redes no sean un territorio para distribuir su mensaje de odio.

AJN: ¿Su intención es trabajar en sintonía con las comunidades y organizaciones judías de la región?

FL: Si, espero y tengo confianza en que podamos trabajar en conjunto. Ya empezamos con algunas comunidades y mantendremos conversaciones con otras. Está en el mandato de la formación de la comisión de funcionar como un enlace con las comunidades de los países que forman parte de la OEA. Aclaro que este comisionado no estará para representar a las comunidades judías porque hay instituciones y asociaciones para eso. Pero s será importante tener información de las comunidades porque no hay información más verdadera que las de las comunidades y así estaremos atentos a sus necesidades. Además no todo es igual, una cosa es Chile, otra México y otra Brasil.

AJN: ¿Cuál es el país que le genera más preocupación en este momento?

FL: Estoy bastante atento de lo que pase en Chile donde hay elecciones primarias el próximo mes y el tema de las comunidades judías, Israel y conflicto en el Medio Oriente naturalmente toma protagonismo por la conformación de la sociedad (que tiene una importante colectividad palestina). Vimos cosas que no nos agrada y vamos a trabajar de cerca.

AJN: En resumen, ¿cuál sería el primer objetivo que se trazó en su gestión?

FL: Primero definir la estructura del comisionado para que pueda responder a las necesidades para las que fue creada; incentivar que más países adopten la definición de antisemitismo que rige para la OEA y crear una red de contacto bajo los auspicios de la organización para que ante eventuales incidentes puedan ser atendidos con eficacia y rapidez desde un nivel continental.