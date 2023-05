Yair Lapid ofrece un recorte del IVA del 2% en lugar de miles de millones en fondos de la coalición israelí

Itongadol.- En lugar de repartir una cantidad sin precedentes de 13.600 millones de NIS en fondos de la coalición, el gobierno debería invertir en reducir el alto coste de la vida bajando el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de Israel en un 2%, denunció el líder de la oposición MK Yair Lapid en una conferencia de prensa en Tel Aviv el martes por la mañana.

El objetivo de la conferencia era presentar las directrices de un presupuesto alternativo para 2023-2024, días antes de la propuesta presupuestaria del Gobierno, «llena de agujeros» y con «visión cero», dijo Lapid.

La bajada del IVA costaría 8.000 millones de NIS. El Gobierno debería invertir los aproximadamente 6.000 millones de NIS restantes destinados actualmente a los fondos de la coalición en motores de crecimiento, como el aumento del capital humano para la alta tecnología y la educación, dijo el líder de la oposición.

Los fondos de coalición son una parte del presupuesto nacional destinada a cumplir acuerdos políticos que tienen trascendencia presupuestaria. No forman parte del presupuesto oficial de ningún ministerio del Gobierno. A diferencia del resto del presupuesto, estos fondos son flexibles y pueden reorientarse con relativa facilidad, ya que requieren una decisión del gabinete y la aprobación de la Comisión de Finanzas de la Knesset, pero no una enmienda a la propia Ley de Presupuestos.

Si bien Lapid no negó el hecho de que su gobierno junto con el ex primer ministro Naftali Bennett gastó aproximadamente 2 mil millones de NIS en fondos de coalición a lo largo de 2021-2022, esto no superó el promedio en la década reciente de aproximadamente 1 mil millones de NIS por año. Los fondos del presupuesto actual serán más de cinco veces superiores.

Más importante aún, dijo Lapid, fue la diferencia en el propósito de los fondos de la coalición – aproximadamente 3.700 millones de NIS de los fondos en el presupuesto actual se destinarán a la educación haredi y las instituciones de estudio que no incluyen la formación profesional, dijo Lapid.

Israel es el único país que conoce que paga a sus ciudadanos para que no tengan que trabajar, acusó Lapid. Subrayó que respetaba el mundo de la Torá y el estudio religioso, pero argumentó que los fondos actuales no dan a los jóvenes haredíes la oportunidad de incorporarse al mundo laboral con un trabajo respetable si así lo desean. Los fondos de la coalición también incluían cientos de millones de shekel para «iniciativas mesiánicas» propuestas por ministros ultraconservadores y miembros de la Knesset, afirmó Lapid.

«Un presupuesto que tiene la intención de hacer crecer la economía tiene que incluir la formación de alta tecnología, incentivos para la periferia, estudios básicos en el sector haredi para que tengan un conjunto de herramientas con las que puedan unirse a la fuerza de trabajo y los acuerdos comerciales internacionales … todo esto no aparece en el presupuesto», acusó el líder de la oposición.

KAN informó el lunes por la noche que justo antes de que el presupuesto 2021-2022 fuera aprobado en la Knesset, Lapid, Bennett y el ex ministro de Finanzas MK Avigdor Liberman ofrecieron en secreto a dos miembros de la Knesset haredi más de 1.000 millones de NIS en fondos, a cambio de que votaran a favor del presupuesto. Según el informe, estos fondos incluían el presupuesto para escuelas haredi privadas que no imparten estudios básicos, similar a lo que está haciendo la actual coalición.

Lapid y Liberman negaron el informe. Lapid dijo durante la rueda de prensa del martes que no conocía ninguna propuesta de ese tipo y que el hecho de que los dos MK haredi votaran en contra del presupuesto y no formaran parte del gobierno demostraba que la cuestión no era plausible, ni siquiera como «declaración» contra la entonces oposición.