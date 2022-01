Varios hospitales israelíes al borde del colapso en medio de un salto dramático en enfermos graves

Itongadol/AJN.- Los hospitales israelíes hicieron sonar las alarmas el lunes, advirtiendo de una sobrecarga dramática de pacientes con COVID, luego de que el país informara un día antes un salto dramático en pacientes gravemente enfermos.

El Centro Médico Assuta Ashdod cerró el domingo la entrada de ambulancias a su sala de emergencias debido a la sobrecarga de pacientes y la falta de personal médico. El Ministerio de Salud dijo que unos 8.000 miembros del personal médico en todo el país se encuentran actualmente aislados.

“Tuvimos que cerrar la sala de emergencias para las ambulancias entrantes por dos horas durante la mañana”, dijo el director general del Hospital Assuta en Ashdod, Erez Barenboim.

“Cuando el número de pacientes en la sala de emergencias aumenta a una cantidad que no nos permite recibir nuevos pacientes, se crea una situación en la que los pacientes que necesitan hospitalización no tienen un lugar para ser admitidos. Como resultado, tengo que pedir que se detenga la entrada de nuevos pacientes porque simplemente no tenemos espacio”, agregó Barenboim.

“Aunque no tenemos ni un solo paciente que necesite estar conectado a un respirador, está claro que aquellos que no están vacunados son mucho más vulnerables. Refuerza el hecho de que la ola de Ómicron es diferente a las anteriores”.

Otros hospitales también reportan una situación similar. “Ya tenemos cuatro salas de COVID con unos 80 pacientes hospitalizados, la mayoría de ellos gravemente enfermos son ancianos, y la gran mayoría tiene enfermedades de fondo”, dijo el director general del Centro Médico Shamir, Osnat Levtzion-Korach.

“Los pacientes graves ciertamente no se parecen en nada a los de las oleadas anteriores, que estaban en un estado más grave. Pero, por otro lado, la cantidad de pacientes es mucho mayor y tuvimos que abrir una cuarta sala de COVID”.

Otros hospitales también dijeron que recientemente tuvieron que abrir salas COVID adicionales, incluido el Centro Médico Hadassah, el Centro Médico Galilee, el Centro Médico Shaare Zedek y el Centro Médico Barzilai. Sin embargo, los jefes de los hospitales informaron que el período de hospitalización es mucho más corto en comparación con las oleadas anteriores, así como la cantidad de pacientes conectados a respiradores.