Israel: el 91% de los pacientes internados por coronavirus no se vacunaron contra la enfermedad

Itongadol.- Menos del 10% de los pacientes internados por coronavirus habían recibido la vacuna contra la enfermedad, según se desprende de un informe presentado por el Ministerio de Salud que dio a conocer la televisión estatal (KAN), en la noche del sábado.

Además, las 37 mujeres embarazadas hospitalizadas en salas de coronavirus no se vacunaron o no completaron el proceso de inmunización, es decir, no pasó una semana desde recibida la segunda dosis. El 95% no recibió ninguna de las dos inyecciones, y el 5% solo recibió la primera.

El informe de Sanidad indica que de los 730 internados por coronavirus, solo 68 recibieron las dos dosis de la vacuna, lo que representa el 9% de todos los hospitalizados.

El 74% de los hospitalizados no están vacunados, y el 17% recibió una dosis o aun no pasó una semana de recibida la segunda.

De 41 pacientes conectados al dispositivo ECMO, ninguno fue inmunizado contra la enfermedad. El 83% no se vacunó y el 17% no completó el proceso de inmunidad adquirida.

Actualmente las autoridades israelíes se encuentran en una lucha contra los antivacuna. En este marco, en vista de la alta tasa de inmunización en la población y la disminución de los índices de contagios, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, y el director general del Ministerio de Salud, Hezi Levy, decidieron permitir la entrada de dos visitantes más para cada residente en un centro de salud o institución de asistencia social, obligatoriamente vacunados o que se haya recuperado de la enfermedad o, en su defecto, que sea menor de 16 años.

Pese a los alentadores datos de vacunación, el director general del Ministerio de Salud se reunirá con los responsables de las prestadoras de servicios de salud para examinar la posibilidad de remitir a sus afiliados que no fueron vacunados hasta el momento, a fin de incentivar a que lo hagan.

En Israel aproximadamente la mitad de la población completó la segunda dosis de la vacuna, y existe un debate en torno sobre volver a la rutina, dividiendo la sociedad en vacunados y los que no lo están. La pregunta que surge actualmente es: ¿Pueden los empleadores dejar de pagar a quienes se niegan a vacunarse y hacerse la prueba?

Este miércoles, varios municipios, incluido el de Tel Aviv-Yafo, anunciaron que no aceptarán personal docente y educativo que no estuviera vacunado en las escuelas y jardines de infante de la ciudad.

Muchos dueños de comercios también realizaron un anuncio similar. Para los no vacunados, el Ministerio de Salud está tratando de promover un sistema de tests rápidos.

Por el momento, quienes están vacunados, incluidos niños y adolescentes, no pueden asistir a espectáculos culturales y deportivos, sentarse en restaurantes e incluso ingresar a eventos familiares en salones.