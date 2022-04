Iom HaShoá. Israel: El 56% de los jóvenes judíos no sabe quién fue Mordechai Anielewicz

AJN/Itongadol.- El 56% de la juventud judeoisraelí no sabe quién fue Mordechai Anielewicz, el líder del Levantamiento del Gueto de Varsovia en 1943, según una nueva encuesta realizada por el movimiento Darkenu.

Nacido en una familia pobre en un barrio pobre, después de haber completado sus estudios secundarios se unió al movimiento juvenil Hashomer Hatzair, donde se destacó como líder y organizador.

El 7 de septiembre de 1939, una semana después del estallido de la guerra, Anielewicz escapó con sus jóvenes amigos del movimiento de Varsovia a las regiones del Este, bajo el supuesto de que el ejército polaco podría frenar el avance alemán. El 17 de septiembre, el ejército soviético ocupó las regiones del este de Polonia. Anielewicz intentó pasar la frontera a Rumania para abrir una ruta para los jóvenes a Israel, pero fue capturado y puesto en una cárcel soviética. Después de ser liberado regresó al gueto de Varsovia pasando por una gran cantidad de comunidades en su camino.

A partir de enero de 1940, Anielewicz se convirtió en un activista profesional. Como líder de su movimiento juvenil, organizó células y grupos de jóvenes instruidos, participó en publicaciones clandestinas, organizó reuniones y seminarios y visitó otros grupos en diferentes ciudades.

Sin embargo, sus actividades cambiaron cuando se conoció la noticia del asesinato masivo de judíos en Europa del Este. Inmediatamente Anielewicz inició una organización de grupos de autodefensa en el interior del gueto de Varsovia.

Cuando se inició la mayor deportación del gueto de Varsovia a los campos de exterminio, en el verano boreal de 1942, Anielewicz estaba de visita en la región sudoeste de Polonia, que fue anexada a Alemania, tratando de organizar la defensa armada. A su regreso encontró solo 60.000 judíos de los 350.000, y una pequeña Organización Judía de Combate, sin ningún tipo de armas y con un montón de dificultades. Anielewicz comenzó a reorganizar el grupo con gran éxito porque no había mucho apoyo a la idea de luchar después de la gran expulsión de todos los grupos clandestinos. En noviembre de ese mismo año, Anielewicz fue elegido comandante en jefe. Una conexión con el ejército polaco ordenado desde Londres suministró las armas desde la parte polaca de la ciudad.

Los primeros días de batalla, Anielewicz comandó a las fuerzas de resistencia. Cuando terminó la lucha de la calle, se trasladó a la sede del refugio de la calle Mila 18. El 8 de mayo, Anielewicz murió en el búnker de la sede junto con algunos colegas.

La encuesta se realizó entre 300 judíos israelíes de 15 a 18 años.

La encuesta también encontró que más de una cuarta parte (28%) de los jóvenes judeoisraelíes no sabe qué fueron la Solución Final o Auschwitz o quién fue Janusz Korczak.

Además, Darkenu les preguntó a los encuestados si Israel debería aceptar a refugiados ucranianos y el 30% dijo que está en contra de aceptar a refugiados ucranianos no judíos.

«Los hallazgos son inquietantes», dijo el director general de Darkenu, Yaya Fink. «Para una nación que no conoce su pasado, su presente es pobre y su futuro está envuelto en niebla. Todos tenemos el deber de recordar y no olvidar y eso comienza con la próxima generación de educación».

«La ignorancia de los conceptos básicos por parte de un número tan grande de adolescentes indica una falla que debe corregirse de inmediato», enfatizó Fink.

Las brechas en la educación sobre la Shoá son un problema en todo el mundo.

Una encuesta realizada por la Conferencia sobre Reclamos Materiales Judíos contra Alemania en 2020 encontró que el 48% de los millennials y la generación Z de los Estados Unidos no pudo nombrar un solo campo de concentración o gueto. El 56% de los millennials y la generación Z de los Estados Unidos no pudo identificar Auschwitz-Birkenau. El 63% de los millennials y la generación Z de los Estados Unidos no sabía que seis millones de judíos fueron asesinados en la Shoá.

Según la encuesta, el 11% de los encuestados millennials y Gen Z de los Estados Unidos cree que los judíos causaron la Shoá.