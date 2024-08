Senador estadounidense recomienda a Israel amenazar con «hacer estallar» las refinerías de Irán para liberar a rehenes retenidos por Hamás

Itongadol.- El senador Lindsey Graham recomendó a Israel amenazar con «hacer estallar» las refinerías de Irán si el resto de los rehenes retenidos en Gaza por Hamás no son liberados pronto, informó la televisión norteamericana Fox News.

Cabe recordar que en el ataque del 7 de octubre fue ejecutado, según muchos expertos opinan, para detener la «normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita» que iba en curso a concretarse.

De normalizarse las relaciones, sería un duro golpe para Teherán y sus proxys.

«Es una pesadilla para Irán y sus aliados, cuando los árabes y los israelíes negocian para hacer la paz y están listos a llevar a la región en una dirección diferente», señaló Graham. «En cuanto a los secuestrados, yo pondría la responsabilidad de su seguridad en Irán», indicó.

«Si yo fuese el Estado de Israel, me hubiera dirigido al ayatolá de Irán, si esta gente no regresa a sus hogares, y si no recibimos los cadáveres de los rehenes muertos, vamos a hacer explotar y eliminar sus refinerías», añadió el senador.

Añadió además: «es la única forma de liberar a los rehenes, la presión debe ser ejercida sobre Irán».