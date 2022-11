ONU aprueba propuesta israelí sobre emprendimiento para el desarrollo sostenible

Itongadol.- El Comité Económico y Financiero de las Naciones Unidas aprobó el miércoles, por 145 votos a favor y 26 en contra, una resolución de la delegación israelí titulada «espíritu empresarial para el desarrollo sostenible». Seis países se abstuvieron en la votación.

Entre los países que votaron en contra de la resolución se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Líbano, Omán, Qatar, Sudán y Siria, entre otros. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin votaron en contra de una resolución similar sobre el espíritu empresarial patrocinada por Israel en 2020.

La resolución destaca la importancia de los emprendedores en todo el mundo y la necesidad de que los gobiernos y la ONU reconozcan su potencial y creen políticas específicas para apoyarlos.

La resolución fue copatrocinada por Antigua y Barbuda, Australia, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Japón, Irlanda, Tayikistán, Turquía y Ucrania, entre otros países.

El representante de Bahréin en la comisión presentó el rechazo del Grupo Árabe a la propuesta, afirmando que el grupo no considera que Israel sea el «candidato adecuado» para presentar una resolución de este tipo «porque violan totalmente el contenido de la misma».

El representante se refirió a los informes de la ONU sobre la situación socioeconómica de los palestinos, subrayando que Israel es el «obstáculo clave para el desarrollo sostenible en los territorios palestinos ocupados» y está llevando a cabo una «destrucción sistemática y metódica» de la situación socioeconómica.

El representante de Siria en la comisión subrayó que mientras su delegado apoya a los empresarios, Israel intenta «pulir su imagen» con la resolución.

«Volvemos a pedir que se investigue la verdadera agenda que hay detrás de la resolución elaborada por las autoridades de ocupación israelíes porque, en realidad, es otro intento de pulir su imagen debido a sus prácticas contra el pueblo sirio y palestino bajo ocupación».

El representante de la República Checa en la comisión declaró que los copatrocinadores europeos de la resolución expresaron su «pesar» por el hecho de que la resolución fuera «politizada» por algunas partes.

Tras la votación, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, declaró que «este es un foro dedicado a impulsar las agendas más positivas y optimistas y se suponía que estos comentarios tenían el mismo espíritu de buen corazón». Sin embargo, trágicamente, hace apenas unas horas se han cometido dos horribles atentados terroristas en Jerusalén».

«Aryeh Shechopek, de 16 años, fue asesinado y decenas de personas resultaron heridas. En un solo momento, civiles inocentes que esperaban un autobús se convirtieron en víctimas del brutal terrorismo palestino. Este ataque lleno de odio puede hacer que la situación sobre el terreno se deteriore, haciendo que las pesadillas de muchos ataques palestinos contra civiles israelíes. Lamentablemente, los palestinos siguen dando prioridad al terror y al odio sobre el espíritu empresarial», dijo Erdan.

El embajador israelí pidió a todos los Estados miembros que condenaran el ataque y la incitación difundida por la Autoridad Palestina.

«¿Dónde está la condena del presidente [Mahmud] Abbas a este horrible atentado? Se sube al podio de la Asamblea General y miente sobre la búsqueda de la paz, pero su silencio ensordecedor lo dice todo. ¿Dónde está el fuerte reproche al terror palestino por parte del secretario general, que se apresura a responder en cualquier otra circunstancia? Secretario General [António] Guterres, ¿dónde está su voz ante el terror? ¿Cuántos más de los míos deben morir antes de que esta institución sesgada despierte?»

«Como era de esperar, esta resolución no fue adoptada por consenso y la única razón es que fue facilitada por el Estado judío, la única democracia liberal vibrante en Oriente Medio», dijo Erdan. «Sólo por esta razón, un Estado miembro que abusa de los derechos humanos pidió una votación. Este país disputa una resolución que sólo traería prosperidad a su pueblo, pero supongo que no podemos sorprendernos. Siria es un Estado miembro que comete graves abusos contra los derechos humanos y masacra a sus propios ciudadanos, muchos de los cuales huyeron a Israel y recibieron tratamiento médico en ese país. A pesar de este enfoque destructivo, Israel seguirá promoviendo el espíritu empresarial, la innovación y el desarrollo, y no dejará de extender su brazo en asociación a cualquier país que lo desee.»