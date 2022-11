Harrison Ford volverá a luchar contra los nazis en la próxima secuela de “Indiana Jones”

Itongadol/Agencia AJN.- La quinta película de la serie Indiana Jones llevará al heroico arqueólogo de Harrison Ford a “un castillo repleto de nazis” en el año 1944, según nuevos detalles de la trama revelados en Empire Magazine esta semana.

La tecnología de envejecimiento digital se utilizará para hacer que Ford parezca joven nuevamente para la secuencia de apertura antes de que la película pase al año 1969.

Las fotos del set filtradas habían insinuado previamente que los nazis estarían involucrados en la historia hasta cierto punto, pero no se conocían todos los detalles.

La imagen de Indy luchando contra los nazis con los puños se convirtió en una parte icónica de la historia de la serie después de su primera versión, «Raiders of the Lost Ark» de 1981, pero la más reciente, «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» de 2008”, se estableció en la década de 1950 y cambió a los villanos nazis por soviéticos.

Programada para estrenarse el próximo año, la quinta película de Indiana Jones, aún sin título, será coprotagonizada por Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen, y es la primera que no será dirigida por Steven Spielberg.