Alemania: Juicio a un guardia de un campo de concentración en Brandemburgo

Itongadol.- Otro juicio contra un perpetrador nazi se abrirá el jueves 7 de octubre en Neuruppin en Brandemburgo. El acusado sirvió alrededor de 3 años como guardia en el campo de concentración de Sachsenhausen. El hombre está a punto de celebrar su 101º cumpleaños.

El jueves comienza en Brandemburgo el juicio a un antiguo guardia del campo de concentración de Sachsenhausen acusado de ser cómplice de asesinato en 3518 casos. En lugar de celebrarse en la sala de eventos «Stahlpalast», como estaba previsto, la prueba se celebrará en un pabellón deportivo de Brandemburgo/Havel. Así lo anunció el lunes la portavoz del Tribunal Regional de Neuruppin, Iris le Claire. El trasfondo de todo esto es que durante la instalación de la tecnología surgieron dudas sobre la seguridad de la construcción, que primero había que aclarar.

La fiscalía acusa al centenario acusado de haber colaborado en el asesinato cruel e insidioso de los internos del campo durante su estancia en el campo nazi de 1942 a 1945. Entre otras cosas, esto supuestamente implicó el fusilamiento de prisioneros de guerra soviéticos en 1942 y la complicidad en el asesinato de prisioneros con el gas venenoso Zyklon B.

Decenas de miles de prisioneros murieron

Más de 200.000 personas fueron encarceladas en el campo, que había sido construido en el verano de 1936 por prisioneros de los campos de Emsland, entre su construcción y el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, entre ellos opositores políticos al régimen nazi, así como miembros de grupos perseguidos por los nacionalsocialistas, como judíos, gitanos, homosexuales, los llamados delincuentes profesionales y los llamados asociales.

Decenas de miles de prisioneros perecieron a causa del hambre, las enfermedades, los trabajos forzados, los experimentos médicos y los malos tratos, o fueron víctimas de las acciones sistemáticas de exterminio de las SS.

La fiscalía de Neuruppin estuvo investigando durante un año y medio hasta que presentó cargos contra el centenario de Brandenburgo. Cada vez son menos los implicados en los crueles crímenes del régimen nazi que pueden rendir cuentas hoy en día. «Es una carrera contra el tiempo», dice Thomas Will, jefe de la Oficina Central para la Investigación de los Crímenes Nazis en Ludwigsburg.

Nombre del acusado encontrado en los archivos militares de Moscú.

Tras la condena del guardia John Demjanjuk en 2011 por complicidad en miles de asesinatos, se decidió internamente abordar de nuevo el tema del exterminio y los campos de concentración, dice Will. «Buscamos en archivos, en lugares conmemorativos, hacemos averiguaciones con las autoridades», explica el fiscal superior sobre el trabajo de investigación. El archivo central de la oficina contiene más de 1,75 millones de fichas, divididas en personas, escenas del crimen y unidades. El nombre del acusado, de 100 años de antigüedad, se encontró durante una investigación en los archivos militares de Moscú. Una vez que los funcionarios departamentales han recopilado la información necesaria, transmiten los casos a las fiscalías responsables en Alemania.

Según la Oficina Central, desde su fundación en 1958 hay 18.661 procedimientos pendientes por crímenes nazis en las fiscalías y tribunales de Alemania. Sólo este año se han iniciado siete investigaciones preliminares, dice Will. Hay ocho procedimientos pendientes en varias fiscalías del país, incluidas las de Hamburgo y Celle.

La sociedad alemana consideró cerrado el tema de la persecución nazi a finales de los años 50, dice Will. «Con la desnazificación la gente creyó que lo esencial estaba hecho». Esto ha cambiado fundamentalmente, dice. «Mientras podamos encontrar a los afectados, seguiremos investigando. El asesinato no prescribe», dice Will. El mandato legal de la justicia es investigar estos crímenes de la época nazi.

Acusado con capacidad limitada para ser juzgado.

El juicio contra el centenario será sobre lo que ocurrió en el campo de Sachsenhausen, y sobre las funciones que tenía el acusado. «¿Qué podía saber él? ¿Había posibilidades de evasión y, en caso afirmativo, las utilizó mi cliente?», dice su abogado defensor, el penalista de Hamburgo Stefan Waterkamp. Según Waterkamp, el acusado estaba empleado como guardia en las torres y en la zona exterior del campo.

Waterkamp puede imaginar que las cosas no siempre irán bien en el juicio debido a la avanzada edad del acusado. «El estado de salud puede cambiar en cualquier momento». Un perito había declarado que el anciano de 100 años tenía una capacidad limitada para ser juzgado. El tribunal sólo puede escuchar unas pocas horas al día. Por lo tanto, se han programado 22 días de audiencias en enero. Se habilitará una sala de descanso para el acusado.