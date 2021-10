Una delegación de activistas de Bahréin llegó hoy a Israel para seguir fortaleciendo los lazos entre los pueblos

Itongadol.- Una delegación de activistas de la paz de Bahréin llegó hoy a Israel para seguir fortaleciendo los lazos entre los pueblos. Es la primera delegación cultural de Bahréin que visita Israel.

La cuenta oficial árabe de Twitter del Estado de Israel tuiteó: ‘‘Bienvenidos a nuestros invitados de Bahréin. Las bendiciones llegaron con la llegada de este grupo de activistas de la sociedad civil y amantes de la paz y la convivencia. El Todopoderoso dijo: Los creamos como naciones y tribus para que se conozcan’’.

Welcome to Israel! We are so excited to host our sisters and brothers from Sharaka #Bahrain here! @amitd441 @kh_lorena @DanFeferman @asma_alatwi @Fatemaal7rbi pic.twitter.com/2WpuJUeaHW

— Sharaka – شراكة (@sharakango) October 4, 2021