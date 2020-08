Israel. Disparan cohetes desde la Franja de Gaza y suenan las alarmas

Itongadol/Agencia AJN.- Las sirenas de alerta de cohetes entrantes sonaron en la noche del domingo en las comunidades cercanas a la Franja de Gaza, enviando a decenas de miles de residentes a refugios antibombas. Los militares dicen que están comprobando qué fue lo que disparó las alarmas.

Testigos en las comunidades fronterizas de Sderot, Ibim, Or Haner, Nir Am y Erez dijeron que se oyeron explosiones, y una comunicación de las Fuerzas de Defensa de Israel asegura que el sistema de defensa de la «Cúpula de Hierro», que intercepta los misiles en el aire, ha detenido al menos uno de los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza.

A rocket was just fired from #Gaza at #Israel.

The rocket was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 2, 2020