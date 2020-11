Autoridad Palestina anuncia la renovación de la coordinación de la seguridad con Israel

Itongadol/Agencia AJN.- La Autoridad Palestina anunció el martes que renovará los lazos de seguridad y civiles con Israel, que se rompieron hace seis meses en medio de los planes de Israel para la anexión unilateral de la Ribera Occidental, una medida que desde entonces se ha suspendido.

Según la agencia de noticias oficial de la WAFA, el anuncio se produjo después de que los palestinos recibieran garantías de “contactos internacionales” de que Israel cumpliría los acuerdos anteriores.

“Con el telón de fondo de las conversaciones que [el presidente de la AP] Mahmoud Abbas mantuvo sobre el compromiso de Israel de firmar acuerdos con nosotros, y sobre la base de los mensajes oficiales escritos y orales que recibimos que prueban el compromiso de Israel, los lazos volverán a su estado anterior”, dijo el Ministro de Asuntos Civiles de la AP, Hussein al-Sheikh.

La poderosa Comisión de Asuntos Civiles de Al-Sheikh es responsable de gestionar la coordinación con Israel.

La ruptura de los lazos con Israel se produjo en mayo, después de que Abbas anunciara que los palestinos ya no estaban vinculados por los acuerdos con Israel y los EE.UU. por la intención declarada de Israel de anexionar partes de Cisjordania. Abbas había hecho amenazas similares durante años para poner fin a los lazos de seguridad con Israel, pero esa fue la primera vez que cumplió.

La decisión de poner fin tanto a la seguridad como a la coordinación civil con Israel tuvo efectos de gran alcance: los pacientes de Gaza que necesitaban tratamiento médico urgente en los hospitales israelíes no podían obtener permisos para salir del enclave costero; decenas de miles de niños palestinos recién nacidos no podían obtener documentación oficial de Israel, que no recibía información de la Autoridad Palestina sobre su existencia; los agentes de policía de la Autoridad Palestina que se retiraban previamente de las zonas cuando las fuerzas israelíes les notificaban una próxima operación dejaban de responder al teléfono.

Israel suspendió el plan de anexión en agosto como parte de un acuerdo de normalización con los Emiratos Árabes Unidos. Pero la AP retrasó la renovación de los vínculos con Israel, al parecer creyendo que mientras el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuviera en el cargo, la anexión no estaba totalmente fuera de la mesa.

La renovación de los vínculos también significa que Ramallah volverá a aceptar los ingresos fiscales que Israel recauda en su nombre. Los llamados “ingresos de liquidación” constituyen más del 70 por ciento del presupuesto de la AP. Ramallah dejó de aceptar las transferencias de impuestos de Israel a finales de mayo, también en protesta por la anexión.

Sin el dinero de los impuestos, la AP sufrió una aguda crisis financiera. La Autoridad no ha pagado a sus empleados los salarios completos durante meses. Los salarios del sector público constituyen alrededor del 20% del PIB de Cisjordania. Sin ellos, muchos residentes de Cisjordania lucharon por salir adelante.

Pero a medida que se acercaban las elecciones en EE.UU., la AP insinuó que aceptaría los ingresos de nuevo en caso de que Joe Biden ganara la votación, diciendo a los maestros en huelga en Ramallah que “la crisis fiscal está casi terminada”.

El gobierno de la AP cortó todos los lazos con la administración Trump en 2017, acusando al presidente de EE.UU. de parcialidad pro-Israel por reconocer a Jerusalem como la capital de Israel. Washington reaccionó cortando la ayuda a los palestinos y cerrando la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington.

La AP también puso fin a los lazos de seguridad con los EE.UU. en protesta por el apoyo de la administración a la anexión israelí en partes de Cisjordania en el marco de su plan de paz.

Esas zonas incluyen los asentamientos israelíes y el Valle del Jordán, una zona estratégica clave que constituye alrededor de un tercio de la Ribera Occidental.

Los palestinos dicen que el plan de EE.UU. acabaría con las perspectivas de una solución de dos estados para su conflicto de décadas con Israel.