Antisemitismo: la DAIA alertó sobre un preocupante aumento de los casos de odio y discriminación en la Argentina

Itongadol/Agencia AJN.- La comunidad judía argentina alertó sobre un «preocupante» aumento de los casos de antisemitismo en el país en sintonía con una tendencia que se viene dando a nivel mundial después del brutal ataque perpetrado por Hamás en el sur de Israel de octubre de 2023 que dejó muertos, heridos y rehenes que aún permanecen en cautiverio.

Así lo confirmó el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, quien remarcó que los que apoyan la causa de la organización islámica que controla la Franja de Gaza están avalando a «una organización terrorista».

«Es muy preocupante, es algo que nosotros ya venimos visualizando hace varios meses. Inclusive en el año 2025, el crecimiento sigue, es un tema que tenemos que ver muy de cerca», dijo el dirigente comunitario en declaraciones al programa de Eduardo Feinmann, que se emite por Radio Mitre.

En este sentido, Berenstein resaltó que después del 7 de octubre hubo «un crecimiento exponencial». «Nos preocupan varias variables, principalmente las redes sociales son un espacio en el que hoy se representan un 65% de las expresiones antisemitas», puntualizó el titular de la representación política de la comunidad judía argentina.

«Otro tema que también nos preocupa mucho es que si bien Argentina no es un país que ha tenido muchas acciones antisemitas físicas, en el año 2023 habían sido 3 por números denunciados, este año fueron 10. Hay casos concretos de agresiones físicas directas de personas por el mero hecho de ser judío, de usar kipá, o tener alguna insignia que implique que sea de la comunidad judía», subrayó.

De acuerdo a lo precisado por Berenstein, casi la mitad de las manifestaciones antisemitas se registran en la red social X, un 42 %, según el informe que será presentado el próximo 19 de junio en la Universidad del Salvador. En tanto que un 16 % se da en Instagram y otro 22 % en Facebook.

«Hay otro dato importante, casi la mitad de esas manifestaciones tienen que ver con la situación de Medio Oriente. Creo que ahí es un foco que tenemos que seguir de cerca, y eso es un poco nuestra misión y mensaje, poder clarificar un poco qué es lo que está pasando en Israel, porque el gran problema que nosotros tenemos es que la gente no entiende qué es lo que está pasando en Medio Oriente», puntualizó.

El titular de la DAIA señaló que parte de la opinión pública «no entiende la postura de Israel y lo que ha pasado», ni tampoco que «un grupo terrorista ingresó al país generando asesinatos, violaciones, han invadido un país soberano independiente».

«Es gente muy enojada que termina sin entender la lógica y simplemente por el mero hecho de entender que una persona es judía, hace manifestaciones antisemitas relacionadas con esta cuestión», explicó.

«Entonces se mezcla, por un lado, la religión, por otro lado, las costumbres, por otro lado, una situación geopolítica que no tiene nada que ver con Argentina, más allá que en mi caso particular, como judío, yo apoyo y entiendo porque realmente me he dedicado a entender cuál es la problemática de Medio Oriente», añadió.

Respecto de las manifestaciones de odio que se dan en la Argentina, Berenstein indicó que desde la DAIA se viene alertando sobre los denominados «packs ideológicos».

«Hay muchas minorías que, insisto una vez más, siendo ignotos y sin entender qué es lo que representa esa bandera, que detrás de esa bandera está representando a Hamás, un grupo terrorista, que en su carta fundamental pide la destrucción del Estado de Israel y la muerte de los judíos», remarcó.

«Es muy difícil, y a mí me cuesta mucho cuando veo estas manifestaciones, si esta gente, tal vez los grupos minoritarios, por ejemplo, jubilados, LGTB, feministas, donde van y salen a defender estos valores. Acá nadie ataca al pueblo. Acá lo que se está entendiendo es que el terrorismo no tiene lugar en el mundo. Si una bandera implica apoyar a un grupo terrorista, donde actualmente la única carta fundamental es la destrucción de un Estado y la muerte de un pueblo, creo que tendrían que entender qué representa», concluyó.