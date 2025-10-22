Yad Vashem Argentina llevó a cabo su evento de presentación en Buenos Aires

Itongadol/Agencia AJN.- Yad Vashem Argentina llevó a cabo el martes 21 de octubre su evento de presentación, en el Salón Posadas del Hotel Duhau – Park Hyatt Buenos Aires, con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural, judicial y político, así como de autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, y de líderes de diversas organizaciones de la comunidad judía argentina.

También se destacó la presencia de Lea Zajac, sobreviviente del Holocausto de 99 años, cuyo testimonio constituye un símbolo vivo de la memoria, la resiliencia y el compromiso con la transmisión de lo ocurrido.

El encuentro comenzó con un cóctel que propició un espacio de diálogo e intercambio entre los asistentes. Luego tuvo lugar la presentación formal, que se inició con un video de bienvenida de Dani Dayan, presidente de Yad Vashem en Israel, quien celebró la apertura de esta nueva filial en la Argentina.

“La Asociación Yad Vashem Argentina es un eslabón más para mantener vibrante nuestro trabajo y, a través de su labor, poder desarrollar nuevos caminos de influencia, de recuerdo y de vida”, expresó Dayan.

A continuación, la presidenta de Yad Vashem Argentina, Fafi Ricagno, brindó un discurso en el que destacó la relevancia de contar con una sede en el país y subrayó la importancia del recuerdo como forma de honrar lo sucedido. Agradeció, además, el acompañamiento y la presencia de todos los asistentes.

“Nosotros creemos que tenemos una asignatura pendiente en materia de juventud y estamos muy enfocados a complementar nuestro trabajo con el resto de las organizaciones comunitarias y no comunitarias que abogan por una sociedad más justa”, destacó Ricagno.

“Pensamos en enfocarnos directamente en un mensaje a los jóvenes, apelando a herramientas, lenguaje y disciplinas que sean de interés común a la juventud. Por eso hoy presentamos nuestro primer proyecto, que tiene que ver con este desafío, que es transformar lo que en algún momento pudo haber sido un sinónimo de muerte y de obscuridad. Transformar estas palabras en que el recuerdo y la memoria se activen como un dínamo que va creciendo y se va retroalimentando a medida que es usado. Va a generar cada vez más potencia, el recuerdo, la memoria, la vida, los nombres y la luz”, agregó.

Por su parte, el ex director de la Cancillería israelí Yuval Rotem centró su intervención en el contexto internacional actual, la situación en Israel y el crecimiento del antisemitismo a partir del 7 de octubre. Luego participó de un conversatorio moderado por Valeria Shapira, junto a Santiago Bilinkis y Alejandro Borensztein, quienes reflexionaron sobre la representación del conflicto en los medios y las redes sociales, los desafíos de transmitir estos temas a las nuevas generaciones y la necesidad de enfrentar el antisemitismo contemporáneo.

Posteriormente se presentó el primer proyecto de Yad Vashem Argentina, Post4Life, un certamen dirigido a jóvenes que busca registrar imágenes que representen la belleza de la vida, preservando la memoria de lo ocurrido para que nunca vuelva a repetirse. El productor general, Diego Radivoy, compartió los lineamientos del proyecto y su espíritu formativo.

Finalmente, el tesorero de la asociación, Adrián Werthein, dirigió unas palabras de cierre e invitó al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, a compartir su saludo final, dando así cierre a una jornada de profunda reflexión y compromiso con la memoria.

Entre los más de 200 asistentes, estuvieron el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj; el rabino Alejandro Avruj; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; el escritor Marcelo Birmajer; el presidente de los Amigos Argentinos de la Universidad Ariel, Guillermo Borger; la jueza María Eugenia Capuchetti; el ex presidente de la DAIA Aldo Donzis; el director ejecutivo del Congreso Judía Latinoamericano (CJL), Claudio Epelman; el periodista Eduardo Feinmann, el ex presidente de la DAIA Jorge Knoblovits; la periodista Natasha Niebieskikwiat; la ex ministra de Justicia Marcela Losardo; el juez Carlos Mahiques, el ex director de ORT Adrián Moscovich; y la periodista Débora Plager.

