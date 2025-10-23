Homenaje al asesinado exrehén tailandés en el aeropuerto de Israel antes de regresar a su país

Itongadol/Agencia AJN.- Decenas de personas se congregaron ayer en el aeropuerto Ben Gurión para rendirle homenaje al asesinado exrehén tailandés Sonthaya Oakkharasri, cuyo cuerpo fue trasladado a su país para su entierro.

El trabajador de 30 años fue tomado como rehén en el kibutz Be’eri el 7 de octubre de 2023 y, según información de inteligencia, asesinado ese mismo día.

Oakkharasri llegó a Israel en 2018 para trabajar y mantener a su familia, primero en el norte de Israel y luego cerca de la Franja de Gaza.

Tenía previsto regresar a Tailandia ese mes y soñaba con construir su propia granja, según el Foro de Rehenes.

Asistieron amigos de Oakkharasri de la comunidad tailandesa, así como agricultores con los que trabajó durante sus años en Israel.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, depositó una corona de flores sobre el ataúd, pronunciando un breve discurso.

Boonyarit Vichienpuntu, embajador de Tailandia en Israel, declaró en la ceremonia que Tailandia considera a Israel un amigo.

“Enviamos a nuestra gente aquí y los israelíes también quieren venir a Tailandia. Incluso ahora, después de ese trágico día, hay muchos trabajadores tailandeses en Israel. Eso demuestra que confiamos y creemos en la seguridad de este país y siempre estaremos a su lado”, declaró.

Vichienpuntu afirmó haber hablado con la familia de Oakkharasri, que están profundamente agradecida por todo lo que se hizo para traer su cuerpo a casa.

Trabajadores tailandeses como Oakkharasri vivieron el trauma y el horror del 7 de Octubre junto con los israelíes, declaró Amit Yifrach, secretario general del Movimiento Moshav y presidente de la Federación de Agricultores de Israel.

“Estas personas no participaron en nuestro conflicto regional y vinieron aquí simplemente para ganarse la vida para sus familias, y su destino quedó entrelazado con el nuestro. Hoy, todos los agricultores y ciudadanos israelíes se inclinan en su memoria, comparten el dolor de su familia en Tailandia y abrazan al pueblo tailandés, que ha pagado un precio tan alto”, agregó.