EE.UU. Más de 650 rabinos advierten sobre Mamdani y el antisionismo

Itongadol/Agencia AJN.- Más de 650 rabinos de todo Estados Unidos firmaron ayer una carta abierta advirtiendo sobre el candidato a la alcaldía de la Ciudad de Nueva York Zohran Mamdani y el antisionismo en la política.

“No podemos permanecer en silencio ante el creciente antisionismo y su normalización política en toda nuestra nación”, afirmó la carta, titulada “Un llamado rabínico a la acción. Defender el futuro judío”.

La declaración citó la defensa de Mamdani de la frase “globalizar la Intifada”, que desde entonces ha dicho que “desaconsejaría”; su negativa a reconocer la existencia de Israel como Estado judío; y sus reiteradas acusaciones a Israel de un supuesto “genocidio” en Gaza.

“No aceptaremos una cultura que considere la autodeterminación judía como un ideal negociable ni la inclusión judía como algo que se puede ‘conceder’. La seguridad y la dignidad de los judíos en cada ciudad dependen de rechazar esa falsa opción”, dijo la carta.

“Llamamos a todos los estadounidenses que valoran la paz y la igualdad a participar plenamente en el proceso democrático para defender a los candidatos que rechazan la retórica antisemita y antisionista y que afirman el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Ahora es el momento de que todos nos unamos superando las divisiones políticas y morales y rechacemos el lenguaje que busca deslegitimar nuestra identidad judía y a nuestra comunidad”, agregó.

Los firmantes incluyen a los rabinos de las principales sinagogas de la Ciudad de Nueva York: Joshua Davidson, del Templo Emanu-El; David Gelfand, del Templo Israel; Chaim Steinmetz, de Kehilath Jeshurun; y Ammiel Hirsch, de la Sinagoga Libre Stephen Wise y presidente de la Junta de Rabinos de Nueva York.

La carta fue organizada por el grupo activista Mayoría Judía.