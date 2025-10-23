Inicio INTERNACIONALES EE.UU. Secretario de Estado viaja a Israel para impulsar el plan para poner fin a la guerra de Gaza

EE.UU. Secretario de Estado viaja a Israel para impulsar el plan para poner fin a la guerra de Gaza

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viaja a Israel, donde permanecerá hasta el sábado, informó el Departamento de Estado.

El comunicado añadió que lo hará «para apoyar la exitosa implementación del Plan Integral para Terminar el Conflicto en Gaza del presidente Trump, que ha obtenido un apoyo internacional sin precedentes».

«Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos con la seguridad de Israel y colaborará con sus socios para aprovechar el impulso histórico hacia una paz duradera y una integración en Medio Oriente», agregó.

