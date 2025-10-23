Tropas israelíes encontraron el libro «Mi Lucha» durante un allanamiento en Cisjordania

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) descubrieron un ejemplar de la biografía «Mi Lucha», del dictador nazi Adolf Hitler, durante un allanamiento a una oficina de caridad afiliada a Hamás en Hebrón.

Durante las operaciones en las oficinas de la Asociación Islámica de Caridad en Hebrón, las tropas encontraron un ejemplar del libro traducido al árabe.

La Asociación Islámica de Caridad se presenta públicamente como una organización benéfica para los necesitados, pero en realidad funciona como un brazo organizativo de Hamás, declaró el ejército israelí.

“La organización trabaja para promover la incitación al terrorismo, recluta terroristas y canaliza fondos para ataques”, añadieron las FDI.

Además, el ejército declaró que las tropas incautaron aproximadamente 165.700 NIS (aproximadamente 50.000 dólares), así como computadoras, dispositivos tecnológicos, bolsos, documentos “y otros dispositivos utilizados para incitar al terrorismo”.

Los soldados sellaron la puerta principal de la oficina para impedir la entrada.

En junio de 2024, las FDI descubrieron una copia de “Mein Kampf” en el campo de refugiados de Nuseirat en Gaza, según el activista árabe Yosef Hadad.

El presidente Isaac Herzog declaró en una entrevista con la BBC en noviembre de 2023 que los soldados de las FDI habían descubierto otra copia del libro en el cuerpo de un terrorista que estaba escondido en el dormitorio de un niño en un departamento del norte de Gaza.